Premierul Marcel Ciolacu i-a luat joi apărarea ministrului PNL al Energiei, Sebastian Burduja, despre care a spus că este "atacat de ONG-urile lui Soroș și de partidele care fac jocul Rusiei".

"Vreau să-i transmit public ministrului Energiei că are toată susținerea mea. Am văzut că este atacat și de ONG-urile lui Soroș, și de partidele care fac jocul Rusiei. Nu e deloc întâmplător. Zilele acestea am început forajul în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Vom fi printre cei mai mari producători de gaze naturale din UE. Normal că acest lucru deranjează, așa că, citând din Donald Trump: <Drill, Sebi, drill!> (forează, Sebi, forează - n.r.)", a spus Ciolacu.

Reamintim că miercuri, organizațiile Declic și Greenpeace i-au "returnat” Ministrului Energiei, în mod simbolic, intimidările pe care spun ONG-urile că le face constant la adresa societății civile.

Pe treptele instituției au fost plasate figurine gonflabile în formă de excremente, iar activiștii prezenți au expus bannere cu mesajele „Demisia!”, „Burduja, ia-ți intimidările de c*** și pleacă!”, „Vocea societății civile nu poate fi redusă la tăcere” și „Pulsul democrației suntem noi”.

Acțiunea a venit ca răspuns la atacurile recente ale ministrului, care a instigat companiile de stat să ceară "daune-interese în cuantum maxim” de la organizațiile care își exercită dreptul de a contesta în instanță proiectele de mediu controversate. În plus, organizațiile semnalează comportamentul constant al lui Sebastian Burduja care pune semnul egal între acțiunile ONG-urilor în sprijinul comunității și al mediului și „rea-credința”.

Reacția lui Ciolacu vine și în contextul în care partidul extremist AUR a depus miercuri, la Senat, o moțiune simplă împotriva ministrului Burduja.

Într-o reacție pe Facebook, Burduja a spus că primește "de la senatorii izolaționiști" o moțiune simplă" și le mulțumește, pentru că "e semn că facem treabă bună, iar asta deranjează".

Mantra președintelui SUA, Donald Trump, "forează, iubire, forează”, cere extracția unei cantități mai mari de petrol și gaz în SUA, cu obiectivul de menținere a lumii dependente de combustibili fosili.



Nu este pentru prima dată când, la fel ca așa-zișii suveraniști, Marcel Ciolacu atacă adversari politici sau ONG-uri pe motiv că sunt "soroșiste". În ultimele săptămâni, astfel de atacuri au fost aproape la ordinea zilei, uneori chiar și la adresa reporterilor.