Premierul Marcel Ciolacu s-a dus marți la aniversarea a 30 de ani de activitate a companiei de țigări Philip Morris în România și a transmis felicitări pentru impozitele "impresionante" pe care aceasta le-a plătit statului.

"Este impresionant ce s-a clădit în acești 30 de ani, în acest loc. Este impresionantă tehnologia de vârf pe care o folosiți, designul produsului și, nu în ultimul rând, comunitatea pe care ați creat-o cu angajații acestei afaceri. Nivelul ridicat al condițiilor de muncă, facilitățile pe care le aveți pentru lucrătorii dumneavoastră. Media de vârstă de 35-36 de ani arată conexiunea în cei 30 de ani cu experiența și cu tinerețea și mai ales, nivelul investiției. Până acum, s-au investit aproape 600 de milioane de dolari. Urmează încă o investiție de aproximativ 130 de milioane de dolari în viitor. Sunt cifre care impresionează și fac ca dumneavoastră să fiți un contributor la bugetul statului foarte important. Așa cum spunea, în întâlnire, ministrul finanțelor, ați plătit impozite de aproximativ 500 de milioane de euro. Este o cifră impresionantă", a spus premierul.

El a adăugat că 90% din producția fabricii merge în acest moment la export, iar pe el, ca prim-ministru, "nu poate decât să mă bucure, pentru că mai echilibrăm din balanța comercială a României".

"Dincolo de business, trebuie ca toată lumea implicată să înțeleagă că avem cu toții o uriașă responsabilitate, și anume să conștientizăm foarte clar că orice dependență, fie la tineri sau la adulți, trebuie să fie evitată și combătută. Spunea domnul Bucurenci, cu niște cuvinte mai alese că trebuie să avem acest choice, să avem posibilitatea de a alege răul mai mic sau răul mai mare", a adăugat Ciolacu.

Premierul, deși se știe că este fumător, a spus că în calitate de părinte crede cu tărie că "nicotina, consumul de tutun, în orice formă sau cum ar fi el realizat, nu aduce niciun beneficiu sănătății individuale sau colective".

"Acum câteva săptămâni, Guvernul pe care îl conduc a aprobat o hotărâre prin care produsele de tutun încălzit se supun avertismentelor de sănătate. Părerea mea - dar asta nu înseamnă că trebuie să țineți cont de ea - este că lumea trebuie informată. Lumea trebuie să cunoască adevărul, să cunoască riscul și mai ales să aleagă. Noi creăm oportunitățile, ducem informația către populație și populația alege. Sunt ferm convins că faceți acest lucru și este o prioritate pentru dumneavoastră ca populația să fie cât mai informată. Nu pot să nu vă spun și faptul că industria dumneavoastră are evaziune zero. Asta, în România, unde avem unul dintre cele mai înalte nivele ale evaziunii din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, cred că datoria noastră, a Guvernului României, a mea, a ministrului de finanțe, a ministrului economiei, este să investim cât mai mult în industrii care au evaziune zero", a continuat șeful Executivului.

Ciolacu a mai spus și că suntem, după Polonia, al doilea mare exportator de tutun, undeva la egalitate cu Germania și "deja vorbim de excelență".