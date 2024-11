Marcel Ciolacu susține că în vila de protocol în care locuiește în București s-a investit doar pentru a cumpăra o nouă centrală termică, el răspunzând astfel ultimelor acuzații făcute de Nicolae Ciucă în scandalul vilelor RA-APPS.

Aflat vineri la Bistrița, în campanie electorală, liderului PSD i s-au cerut lămuriri, după ce Nicolae Ciucă i-a cerut joi să dezvăluie "sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol și ale celorlalți beneficiari din Guvern".

"În vila în care am locuit eu, s-a cumpărat o centrală termică pentru că s-a stricat cea veche. De trei ani și ceva suntem la guvernare, nu s-a cheltuit. Nu îl văd eu pe domnul Cîțu să fi cheltuit el pentru vreo vilă. Vedeți cum pierdem esența? De fapt în această campanie cred că și dumneavoastră și eu și mai ales românii așteptau să avem discuții despre proiecte despre viziuni, despre lucruri concrete, de economia reală”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a explicat că beneficiază de vilă de protocol în București, deoarece are o singură locuință în Buzău.

"Eu nu am locuință în București. Ăsta este adevărul. Am o singură locuință (cea din Buzău – n.r.). Ați văzut că am făcut și partaj benevol din acela. Am rămas cu 64 de mp. Mă și întrebau: «domnule, divorțați?». Păi eu sunt prost să divorțez, că rămân pe drumuri? Și în ăia 64 locuiește fratele meu, care are niște probleme medicale", a spus Ciolacu.





Potrivit G4Media.ro, Ciolacu a făcut în luna iulie ”partaj voluntar” cu soția, dar spune că nu au divorțat, fiind în continuare căsătoriți legal, deși au împărțit mai multe bunuri din timpul căsătoriei. Partajul rezultat a fost notat într-o carte funciară a proprietății din Buzău, consultată de G4Media.ro. Marcel Ciolacu a declarat pentru G4Media.ro că nu a divorțat de soție și că a făcut partajul voluntar ”pentru că urma această campanie”, fără alte explicații.

Și fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a fost întrebat despre semnătura sa pe hotărârea de Guvern pentru reabilitarea vilei din Aviatorilor, despre care s-a spus că ar urma să fie atribuită președintelui Klaus Iohannis:



”PNL a arătat cu degetul spre mine. Cred că semnătura care contează acolo este a cui? A președintului PNL, Ciucă. Și am închis, ăsta este răspunsul meu. Care nu a recunoscut că a semnat această hotărâre de guvern, acum două luni la o televiziune, drept pentru care m-aș opri aici pentru că exact cum a spus domnul prim-ministru nu vreau să...Facem cancan. Știți cum e cu hoțul strigă hoții? Persoana care și-a asumat și-a semnat este Nicolae Ciucă. Dacă vreți și tehnic, cum semnează ministrul de Finanțe, vă spun și altceva ca să învețe PNL-ul cum se face administrație. Patrimoniul public al statului, inventarul acestuia se ține de către Ministerul de Finanțe. Deci indiferent care ar fi obiectivul unei hotărâri de guvern, cât face parte din domeniul public, semnează ministrul de Finanțe. Dar acolo răspunsul trebuie să-l dea domnul Ciucă”.

Guvernul a desecretizat joi HG prin care s-a dispus reabilitarea vilei RA-APPS din Aviatorilor nr. 86, document adoptat pe vremea când Nicolae Ciucă era premier, dar care are și semnăturile a doi miniștri PSD.