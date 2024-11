Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că în informațiile pe care le are de la guvernele R. Moldova și Ucrainei nu s-a făcut referire la faptul că George Simion este ''spion rus'' sau la faptul că acesta a avut întâlniri cu vreun spion rus.

El a fost întrebat dacă va face publice toate datele cu privire la interdicția lui George Simion de a intra în Republica Moldova, așa cum a solicitat președintele PNL, Nicolae Ciucă, relatează Agerpres.

"Nu mă pot referi textual la ce este în acele informații, nici nu mai țin minte foarte bine, dar ce vă spun cu certitudine, că niciuna dintre cele două informări, nici cea din Republica Moldova, nici cea din Ucraina nu au făcut referire la faptul că domnul Simion este spion rus și nu am primit detaliat că a avut întâlniri cu vreun spion rus. Părerea mea că ceea ce se întâmplă de fapt îl favorizează pe domnul Simion de a merge în turul doi, pentru că s-a escaladat o acuză. Din informațiile pe care le am eu, ca prim-ministru, ca și din informațiile pe care le are Guvernul, această acuză nu se confirmă și va aduce un avantaj domnului Simion", a spus Ciolacu într-o conferință de presă la Institutul Cultural Român din Londra.

El a precizat că președintele Comisiei pentru controlul SRI din Parlament, Ioan Chirteș, ar trebui să își dea demisia de urgență.

"Presupun că o să cerem Serviciului Român de Informatii și o să dea detaliile, pentru că s-a mai întâmplat un lucru foarte grav, din punctul meu de vedere. (...) Șeful Comisiei SRI declară că el are informatii că domnul Simion este spion rus și a avut întâlniri cu agenți străini. De unde știe șeful Comisiei SRI? (...) Dânsul crezând că este inteligent, într-o campanie electorală, a spus o gogomănie cât el de mare, el reprezentând Parlamentul României și fiind președintele unei comisii de control, el s-a transformat..., că acele informatii le are de la SRI, a atras SRI în campania electorală, lucru total nepermis. Din punctul meu de vedere, domnul deputat ar trebui de urgență să își dea demisia, că îl depășeste funcția și pălăria de președinte al unei comisii de control al unui serviciu de informații", a afirmat Ciolacu.