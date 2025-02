Premierul Marcel Ciolacu a vorbit din nou vineri despre participarea USR la guvernare și a respins propunerea Uniunii ca el să plece din funcție, afirmând că el a ajuns premier datorită locului I obținut de PSD la alegeri.

"Eu cred că trecem printr-un moment complicat, dar nu trece numai România, trece întreaga Europă. Și am spus și la începutul, și imediat după alegeri, am spus-o și aseară și am să o spun și astăzi. Cred că toate forțele democratice în acest moment trebuie să se strângă în jurul unui candidat unic, astfel încât să nu mai existe nicio crăpătură că am putea porni și într-o direcție greșită și cred în acest proiect politic. Urmează să o sun pe doamna președinte Lasconi și să începem acest dialog", a spus Ciolacu, la Parlament, după votul moțiunii de cenzură.

El a mai declarat că, în acest moment, Coaliția de guvernare are un candidat asumat, trecut prin toate forurile statutare ale partidelor care îl susțin.

"Deci este exclusă înlocuirea de candidat unic a domnului Crin Antonescu", a continuat Ciolacu.

Despre faptul că Elena Lasconi a spus că e deschisă unei guvernări alături de PSD, PNL și UDMR, dar fără Marcel Ciolacu, premierul a spus: "Jocurile politice trebuie să se bazeze pe democrație. Partidul care a câștigat alegerile se numește PSD. A desemnat, cum era normal, prim-ministru. Eu am fost desemnat de către colegii mei din interiorul PSD, în urma unei discuții aplicate, atât cu domnul Cătălin Predoiu, cât și cu domnul Kelemen Hunor, pentru că noi am luat o decizie".