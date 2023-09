Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat luni, după ce a participat la deschiderea anului școlar la Colegiul Tehnic Anghel Saligny din București, dacă Executivul va lua decizia de a compensa prețul la carburanți, în contextul creșterii prețurilor.

"O să am o discuție în ceea ce privește... să vedem de ce a crescut prețul. Am înțeles că s-a mărit iar barilul. E foarte ușor de influențat în urma războiului, dar știți că avem al doilea cel mai mic preț din Europa. Mi se pare că Bulgaria mare are cu 0,1 mai puțin decât România. Este o scumpire care s-a văzut în toată lumea. O să încercăm să o menținem într-un grafic. De asemenea, știm că prețul la carburant pe tot lanțul aduce anumite scumpiri. Nu e o scumpire atât de mare. Noi avem acciza blocată la nivelul anului 2018. Deci statul român ia acum cea mai mică acciză din Europa, ca să menținem inflația cu o singură cifră", a spus Ciolacu.

El a mai adăugat că a văzut că prețul motorinei a crescut și e normal, pentru că "de obicei motorina se folosește în război".

Anul trecut, Guvernul Ciucă a prelungit măsura acordării de reducere ale prețurilor la benzină și motorină până la data de 31 decembrie 2022.

OUG prin care se se compensau 50 de bani/litrul de carburant a intrat în vigoare la 1 iulie 2022. Din cei 50 de bani, 0,25 de bani erau acoperiți de la bugetul de stat, iar 0,25 de bani de către stațiile de alimentare.