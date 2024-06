Premierul Marcel Ciolacu a avut vineri o nouă reacție pe "țopăiala" din Coaliție pe tema alegerilor prezidențiale, anunțând că invită toate partidele la discuții pentru a stabili datele celor două tururi.

"Am lăsat la final un subiect de mare interes zilele acestea. Stimați colegi, mă bucur că, până acum, actul guvernamental nu a fost afectat de tensiunile politice, nici măcar în campania electorală care tocmai s-a încheiat, pentru că am înțeles cu toții că acest Guvern nu este al Coaliției sau al vreunui partid politic, ci este Guvernul României. Toți cei de aici, indiferent de partidul din care facem parte, avem o responsabilitate uriașă de a asigura stabilitatea acestei țări, iar acest lucru înseamnă inclusiv să-ți respecți angajamentele. Nu este vorba de un termen sau altul pentru desfășurarea alegerilor, este vorba de încredere. Țopăiala pe calendar afectează această încredere între parteneri și trebuie să înceteze. Ca premier am obligația de a nu favoriza un partid sau o Coaliție. Astăzi ieșim din calendarul electoral stabilit anterior, fiind ultima zi în care putem promova HG-ul de stabilire a datei alegerilor, convenită pe 15 septembrie", a spus Ciolacu la debutul ședinței de Guvern.

Astfel, el a anunțat că luni, alături de vicepremierii Marian Neacșu (PSD) și Cătălin Predoiu (P NL), îi va invita pe liderii tuturor partidelor politice să stabilească împreună calendarul alegerilor prezindențiale.

"Aceasta este abordarea corectă, nu schimbarea unui ministru căruia i s-a impus de către propriul partid să nu inițieze un act normativ convenit anterior. Nu voi răspunde provocărilor de a declanșa o criză guvernamentală și o instabilitate în România", a conchis Ciolacu.

Reacția lui Marcel Ciolacu vine după ce ministrul PNL al Internelor, Cătălin Predoiu, a primit marți un ultimatum ca până vineri să promoveze în Executiv actul normativ. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar între PSD și PNL s-a iscat un scandal cu replici dure.

O a treia întâlnire între liderii PSD-PNL pentru a stabili calendarul alegerilor prezidențiale s-a terminat cu un nou blocaj. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu au reușit marți să stabilească datele primului și celui de-al doilea tur.