Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seară, la România TV, că nu sunt șanse ca moțiunea de vineri împotriva Guvernului să treacă și a făcut un anunț surprinzător: a invitat USR la guvernare.

„Am anunțat foarte clar! Eu înțeleg jocul, este democratic, în shcimb, asta nu înseamna că, dacă le-a reușit cu fostul presedinte să-și dea demisia, reușesc și cu mine. Miza nu e Marcel Ciolacu, miza a fost și rămâne candidatul unic, toate forțele democratice nu s-au unit pentru că s-au anulat alegerile. Toată aceasta scenetă are costuri, dar mă bucur mult ca s-au hotărât să depună moțiunea, fiindcă se închide acest capitol. De fapt, mâine este o moțiune ca să fie înjurat Ciolacu. Ea nu are șanse sa treacă! Nu are nici 0,001 șanse", a spus Ciolacu.

Apoi, acesta a declarat că el consideră ca și "USR-ul trebuie să vină la guvernare", pentru că "este un moment dificil și în cadrul UE și global".

"Eu îi invit să voteze (moțiunea cei din USR - n.r.), că oricum nu trece moțiunea, chiar dacă votează și dânșii. Totuși, trebuie să constat că este un gest de normalitate, din punctul meu de vedere, și chiar mi-aș dori la dumneavoastră în emisiune, și o să îmi permit în perioada următoare să o deranjez pe doamna președinte Lasconi, eu consider, cum am considerat și la formarea Guvernului, că și USR trebuie să vină la guvernare, alături de PSD, de PNL, UDMR și minoritățile naționale', a spus Ciolacu.



"În acest moment trebuie să depășim toate orgoliile și lucrurile care ne despart. Trebuie să vedem pentru ce ne-au trimis românii în Parlament, ar fi un act de unitate din partea partidelor să avem un candidat unic”, a explicat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a spus și că "noi suntem într-o coaliție care are deja 50%, avem un acord pentru un candidat unic".

"Dacă USR își dorește, sunt total deschis la acest dialog, sunt convins că și Kelemen Hunor și Cătălin Predoiu sunt dispuși la acest dialog de a avea un candidat unic".

Într-o reacție pe Facebook, președinta USR, Elena Lasconi, a transmis că partidul său își dorește intrarea la guvernare.

"Nu exclud o guvernare cu PNL, PSD, UDMR după alegerile prezidențiale. Dar nu cu domnul Ciolacu, pe care în mod total aberant l-a numit Iohannis a doua oară premier. Domnul Ciolacu e cel care nu ne-a dorit la guvernare, nu a vrut să arate cifrele economice reale. Este neserioasă declarația sa, știe și domnia sa că i s-a terminat capitalul politic", a scris Lasconi.



Ea a adăugat că "România are nevoie de un premier serios, nu de cineva care zboară cu Nordis în timp ce pune taxe pe umerii oamenilor care muncesc cinstit. Își mai cumpără acum timp pentru că USR nu vrea să arunce țara în haos prin dărâmarea Guvernului, dar nu e o favoare, ci un gest de respect față de cetățenii de bună-credință”, a continuat ea.