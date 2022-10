Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu crede că România nu va adera la Spațiul Schengen și a anunțat că liderii Coaliției de guvernare și toți europarlamentarii români se reunesc luni pentru a discuta despre acest subiect.

El a mai anunțat că liderii Coaliției și toți europarlamentarii români se reunesc luni pentru a discuta despre aderarea României la Schengen.

"E un moment în care cu toții trebuie să vorbim pe aceeași voce. Eu pur și simplu, mental, refuz să cred că România nu va intra în Schengen. Atât de mari eforturi am făcut, îndeplinim toate condițiile, în tot conflictul din Ucraina cred că statul român a fost exemplar, am dat ajutor chiar dacă am supărat fermierii români ca să scoatem grânele din Ucraina prioritar. Cred că e momentul ca Europa să fie solidară cu România", a spus Ciolacu.

Liderul PSD nu vrea să creadă nici că vreun europarlamentar român se va opune aderării la Schengen, iar dacă se înâmplă așa ceva, atunci e vorba de "trădare".

O echipă, formată din reprezentanți ai Comisiei Europene și a 15 state membre - fără Olanda - se află în România, pentru a reevalua îndeplinirea condițiilor tehnice privind aderarea la Schengen de către România. Același lucru se va întâmpla și în Bulgaria.

Eurodeputații S&D au propus o dezbatere în PE privind aderarea celor două state - discuție care a avut loc săptămâna trecută în plenul de la Strasbourg - urmând ca la următoarea plenară de luna această să fie votată și o rezoluție nelegislativă.

Se pare că singura piedică în calea aderării celor două state a rămas Olanda.

Premierul olandez Mark Rutte face miercuri o vizită în România. Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis și Mark Rutte se vor duce la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu, județul Brașov.

Acolo vor avea loc convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, o întâlnire cu militarii dislocați în bază, precum și declarații de presă comune.