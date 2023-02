Șeful PSD, Marcel Ciolacu, i-a răspuns președintelui Klaus Iohannis după ce acesta din urmă a spus că unii politicieni au ieșit cu declarații "nepotrivite" și "neproductive" despre lucrările efectuate de Ucraina pe Canalul Bâstroe.

Întrebat dacă simte că s-a "inflamat" pe subiectul Bâstroe, liderul PSD a spus că, de obicei, simte, nu este nesimțit, dar "nu vorbim aici de campanie electorală".

"Este un subiect în care și eu, ca român, sunt îngrijorat, mai ales că este un subiect care afectează una dintre bijuteriile nu numai ale României, ale Europei și întregii lumi. Protejarea Deltei Dunării este un lucru care nu se negociază. (...) Avem datoria de a proteja Delta Dunării", a spus Marcel Ciolacu.

El a adăugat că, în ceea ce privește delictul de opinie, "cred că am depășit acest moment în România. Am mai trăit un pic de delict de opinie când a fost pandemia și cred că a fost o abordare incorectă și ar fi trebuit să învățăm din acea abordare cu izoletele și ținutul în casă în timp ce unii furau de rupeau și nici astăzi nu am aflat cine sunt și cine i-a ajutat", i-a mai răspuns Marcel Ciolacu lui Klaus Iohannis.

Președintele PSD a declarat și că România și Ucraina trebuie să rezolve cât mai repede nelămuririle. "Asta nu înseamnă că România nu a ajutat economic, umanitar, militar Ucraina și nu înseamnă că România nu are datoria să ajute astfel Ucraina. (...) România va fi în viitor unul dintre cei mai importanți stâlpi pentru reconstrucția Ucrainei. Este o realitate faptul că acum Canalul Bâstroe are o adâncime de peste 7 metri și într-un fel se schimbă fluxul pe Dunăre", a mai completat acesta.

El i-a dat dreptate lui Klaus Iohannis că trebuie așteptată opinia experților în acest caz, dar consideră că "ne-am câștigat cu toții dreptul de a avea o opinie și de a trage un semnal de alarmă".

Tot șeful PSD a spus că, dacă are opinii și nu are informațiile pe care le are "cel mai bine informat om din stat", președintele țării, asta nu înseamnă că PSD e pro-rus sau caută să creeze un conflict.

++++

Reacția lui Marcel Ciolacu vine la o zi după ce președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că Ucraina a solicitat discuții, la nivel de experți, la Ministerul transporturilor și la cel al mediului despre Canalul Bâstroe, dar ele nu au avut loc.

După summitul B9 de la Varșovia, președintele Klaus Iohannis a declarat că pe canalul Bîstroe se draghează de ani de zile, dar lucrările sunt limitate de înțelegeri internaționale ce trebuie respectate de toate părțile.

E nevoie să vorbim cu ucrainenii, dar acest lucru nu a avut loc, în timp ce "o serie de politicieni s-au inflamat fără să verifice, de fapt, ce se întâmplă acolo".

"Au simțit nevoia să se profileze un pic mai mult în spațiul românesc, probabil în vederea alegerilor de anul viitor".

Întrebat de ce nu au avut loc, președintele a spus că această întrebare trebuie pusă la cei care au ieșit cu declarații "nepotrivite" și "neproductive".

Iohannis i-a acuzat pe unii politicieni români că au făcut afirmații fără să aibă dovezi, înainte ca specialiștii și experții să vadă ce se întâmplă acolo: "Nu cred că în acest moment este potrivit să atacăm ucrainenii pe baza unor date incerte. Ei acum nu au nevoie să fie certați, au nevoie de sprijin, tocmai asta am spus înainte și tocmai asta am discutat la Summit”.

”Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau absolut deloc să se tolereze lucrări care pun în dificultate biodiversitatea Deltei Dunării, dar nici nu pot să cred că este bine să ne ambalăm fără să știm exact despre ce vorbim aici. Eu cred că multe declarații care s-au făcut în ultimele zile sunt și nepotrivite, și neproductive, și invit pe toți cei care sunt preocupați să aștepte până când experții se întâlnesc, discută, verifică, concluzionează și vin cu un plan de măsuri. Este, după părerea mea, abordarea cea mai corectă și, până la urmă, cred că este și abordarea care ne duce la rezultate. Și ucrainenii probabil fac lucrări că vor ceva, și noi știm foarte bine ce vor. Cum porturile lor la Marea Neagră sunt blocate de ruși, ei vor să iasă undeva cu marfa lor. Cred că este de înțeles”.

El nu crede că preocuparea pentru Deltă e prioritară pentru politicienii "inflamați".