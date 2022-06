Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat mirat că prețul carburanților la pompă a crescut, în condițiile în care cel al petrolului a rămas același, întrebându-se ce face Consiliului Concurenței.

Tot el se întreabă dacă nu mai bine cei care conduc această instituție ar trebui să demisioneze.

"Știți foarte bine că eu nu am fost mare adept al scăderii TVA la carburant, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania, s-a scăzut TVA și carburantul s-a scumpit. Am venit cu o măsură cu 0,5 bani din acciză doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane și pentru distribuitori, încercând să venim pe o zonă punctuală al economiei. Ce mă mir eu este altceva: 120 dolari pe baril erau și acum un an sau doi și aveam la pompă prețul de 7,9 - 8 lei, acum este tot 120 dolari barilul și prețul este peste 9 lei. Eu vreau să întreb pe cei de la Consiliul Concurenței ce fac", a afirmat Ciolacu, citat de Agerpres.

La remarca jurnaliștilor că reprezentanții Consiliul Concurenței au transmis că o anchetă durează cel puțin cinci ani, liderul PSD a spus: "Și noi în acești cinci ani cât se gândesc ei, ce facem? Nu mai bine cei de la Consiliul Concurenței își dau demisia și îi lasă pe unii să poată face niște anchete în timp real și să ajute?".

El a spus că săptămâna viitoare Guvernul va da ordonanța antispeculă.

"Ce am stabilit în coaliție este că săptămâna viitoare se va da acea acea ordonanță cu antispecula, astfel încât Guvernul să aibă niște instrumente clare și am văzut și în Germania că au aceeași abordare după ce s-au păcălit reducând TVA, dar combustibilul scumpindu-se în continuare, și vedem, ca să nu așteptăm cinci ani, să nu avem un preț speculativ. Guvernul trebuie să aibă instrumente. În primul rând, de săptămâna viitoare Guvernul va avea acest instrument și pe urmă vom vedea efectele acestui instrument, să lăsăm lucrurile", a adăugat Marcel Ciolacu.

Referindu-se la posibilitatea plafonării prețului la carburanți, președintele social-democrat a arătat că trebuie găsite instrumentele cele mai adecvate pentru perioada următoare.

"Să nu debusolăm nici piața, pentru că am văzut abordarea din Ungaria la combustibil care a dus la penurie, deci trebuie să găsim instrumentele cele mai adecvate pentru perioada următoare".

Șoferii din mai multe orașe au început deja să protesteze față de creșterile de prețuri, astfel că în mai multe orașe din țară aceștia au blocat stații de carburanți sau au alimentat de câțiva lei. În perioada următoare se anunță și alte mișcări de acest fel.