Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, că nu crede că în 2025 vor putea fi făcute toate reformele dorite

"Puțină lume a fost atentă când am anunțat, prin septembrie anul trecut, că, indiferent de riscuri, singurul risc fiind depășirea deficitului, voi continua investițiile aflate în derulare în România. La sfârșitul anului a existat o degradare mai accentuată a deficitului bugetar, dar acest lucru s-a datorat în mare parte investițiilor pe care dumneavoastră le aveați în derulare. Știm cu toții, și este aici domnul ministru Cseke, că am început noul proiect, <Anghel Saligny>, în valoare de 65 de miliarde, planificat pe o perioadă de patru ani. Anul trecut a fost un an în care dumneavoastră ați avut primii alegeri. La finalul anului, cheltuielile pentru programul <Anghel Saligny> au depășit 60% din suma totală de 65 de miliarde. El nu s-a raportat multianual, așa cum a fost inițial planificat", a spus Ciolacu în fața primarilor.

El a adăugat că este ușor să critici sau să blochezi investițiile, însă "continuăm să avem o diferență semnificativă între mediul urban și cel rural".

"De aceea, consider că anii 2025 și 2026 trebuie să fie aceia în care vom derula cele mai mari investiții în România. Mi-aș dori foarte mult ca prioritate să fie investițiile din PNRR, având în vedere că termenul limită de implementare este la sfârșitul anului 2026. De aceea, am făcut un apel și în ședința de guvern, iar acum îl fac și la dumneavoastră: dinamica relațiilor cu fiecare minister trebuie să se schimbe. Vorbeam mai devreme cu domnul ministru Fechet, care spunea că sunt prea puțini oameni care să implementeze programele prin PNRR. Voi face o recomandare tuturor miniștrilor: în fiecare minister sunt sute de oameni, nu trebuie să angajăm alți specialiști doar pentru derularea fondurilor europene, mai ales pentru PNRR. Regândiți rapid, și asta în câteva săptămâni, structura de organizare și de funcționare a fiecărui minister, astfel încât relația cu autoritățile locale și decontările, mai ales pe PNRR, să fie o prioritate. Intrăm într-un alt ritm, într-o altă dinamică", a mai spus Ciolacu.

Premierul a mai explicat și că, dacă cineva crede că "România se poate dezvolta fără fonduri europene, fără Uniunea Europeană, mai ales în acești doi ani, vă spun, din toate perspectivele – financiare, politice, și chiar în ceea ce privește securitatea acestei țări – este exclus".

Premierul a cerut ajutorul aleșilor locali "pentru a depăși financiar acești doi ani".

"Este imposibil ca România, anul acesta, să nu respecte ținta de deficit de 7%. Este un deficit negociat cu Comisia Europeană, acea mult criticată Comisie Europeană care ne ia independența și suveranitatea, dar care a înțeles foarte bine că reducerea deficitului în România trebuie realizată pe o perioadă lungă, pentru ca românii să nu sufere. Am avut o negociere pe șapte ani. Nu cred că vom reuși anul acesta să facem toate reformele pe care ni le dorim, dar vă spun, chiar dacă voi supăra pe unii dintre dumneavoastră, nu mai putem continua cu un sistem administrativ învechit, ultimul din Europa, pe un schelet comunist", a completat el.

De asemenea, premierul român a punctat că sistemul administrativ al României trebuie să se alinieze la standardele actuale, chiar dacă în acest moment se modifică și în Statele Unite ale Americii.

"Nu putem ignora ce se întâmplă în lume și să nu avem eficiența pe care o dorim. Nu este posibil să avem în continuare un sistem de digitalizare care nu este interconectat cu sistemul centralizat. Sunt lucruri care nu presupun costuri mari, ci care pot fi realizate prin voință politică și administrativă, și care ar trebui să ne unească, oferindu-ne puterea de a merge înainte. Vom veni în fața dumneavoastră, nu doar cu discursuri, cerințe și prezentări, ci și cu propuneri concrete pentru reformele din sistemul bugetar și administrativ. Niciunul dintre noi nu va lua o decizie în Guvern sau în coaliția de guvernare până când nu vom decide împreună că aceasta este calea cea mai bună de urmat. Dar nu mai putem sta pasivi. Nu putem aștepta să ne rezolve alții problemele. Nu mai putem sta și să ne uităm cum deconturile pe anumite fonduri sunt după 5-6 luni, iar eu trebuie să mă duc să explic de ce avem o absorbție de 14% la PNRR, când sume importante de bani sunt trimise de către dumneavoastră la decontare și ele nu sunt decontate. De ce? Pentru că nu avem un sistem administrativ focusat și interesat ca lucrurile să intre într-un alt ritm, într-o altă dinamică, cu toate costurile și, oricum, sunt suficiente lucruri care ni se reproșează și adevăruri, și neadevăruri. Eu nu voi sta pasiv și nu voi lăsa lucrurile să treneze în același sistem, indiferent de costuri. România trebuie să se dezvolte, iar noi avem datoria de a ne uni și a dezvolta această țară, ținând cont de realitățile actuale", a mai spus el.