Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu crede că certificatul COVID este singurul "instrument" de luptă cu pandemia și nici că trebuie pusă presiune pe români să se vaccineze.

"Eu nu cred în certificatul verde ca un singur instrument, nu cred că neapărat trebuie să punem presiune pe români să se vaccineze sau nu. Legea care este în Parlament - propusă de către PNL - prevedea un singur articol: obligativitatea vaccinării medicilor. Noi nu am fost de acord. În coaliție nu am ajuns la un consens în ceea ce privește certificatul verde cu alte măsuri decât sunt cele prinse în OUG. Categoric nici cu varianta PNL de a obligat medicii să se vaccineze nu am fost de acord", a declarat Ciolacu.

Cu privire la introducerea certificatului, liderul PSD a spus că i se pare "un pic cam târziu să vii cu măsuri printr-un act legislativ”.

Tot el a afirmat că în coaliție ministru Sănătății, Alexandru Rafila, a venit cu "o nouă abordare, una științifică, una cu un fundament pe zona medicală și nu o abordare dură" pe tema certificatului, dar "nu s-a ajuns la forma cea mai bună".

"Există și discuții dacă este constituțional sau neconstituțional, dacă sunt eficiente sau neeficiente anumite măsuri, însă ele trebuiesc luate cel puțin în zona de transport în comun", a continuat acesta.

Marcel Ciolacu a mai punctat și că, dacă guvrnanții nu încercă să recâștige credibilitatea românilor, nu vom reuși să depășim pandemia.