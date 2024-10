Premeirul Marcel Ciolacu a insistat din nou luni să spună că TVA-ul nu va crește și, pentru a întări afirmația, a spus că se și tatuează cu această promisiune.

”Nu se mărește TVA-ul. Vă spun, mă tatuez pe mână, nu se mărește TVA-ul. Nu va crește nicio cotă unică. Cât este cota unică în România? Deci înseamnă că va rămâne 10% pe venit. Cum să crească cota unică pe venit de la 10% la q6%, când noi avem cea mai mare impozitare a muncii la venituri mici și medii din Europa? Ce om normal la cap ar face acest lucru?”, a declarat Marcel Ciolacu, după participarea la Summitul Autorităților Publice Municipale din România.

Dacă celelalte cote de TVA , în afară de medicamente și alimente, ar putea creștere de la 5% sau 9 % la 19%, Ciolacu a precizat că "nu există".

”Poate să crească până la 100%, dacă spuneți dvs. Dacă dvs. credeți că vreun Guvern are atâta minte sau un prim-ministru să crească cota la lemne de la 5% la 19% și să-i aducă un venit suplimentar la bugetul statului consolidat de 10 milioane, vă spun eu, nu te duci la Comisie (Europeană - n.r.) și spui <<Domnule, uitați, eu am crescut la lemnele de foc de la 5 la 19>. <Și ce venituri ați avut, domnul Ciolacu?> <Domnule, am rupt, am avut 10 milioane>”. Este exclus acest lucru”, a mai adăugat premierul.