PSD nu va face nicio alianță pentru alegerile parlamentare, o premieră pentru social-democrați, potrivit Consiliului Politic Național.

"Am discutat cu colegii mei despre alianțele politice și am luat hotărârea, fiind ultima zi în care pot fi înscrise la BEC acorduri de alianțe politice, ca PSD să meargă singur la aceste alegeri parlamentare. Foarte mult a înclinat faptul că nu am avut nicio alianță electorală pentru alegerile locale", a anunțat Marcel Ciolacu într-o conferință de presă.

Potrivit lui Ciolacu, s-a decis că se vor face alinațe doar cu Pro România după alegeri, dar local.

El a spus că a discutat că liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, și l-a chemat pe acesta să candideze pe listele social-democraților la parlamentare, dar a refuzat pentru că este "incorect politic".