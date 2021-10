Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat desemnarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier ca fiind "primul pas spre anticipate" și a adăugat că social-democrații PSD nu vor niciodată "un nou Guvern Zero".

"Am dat jos Guvernul Cîțu cu o moțiune de cenzură în care am criticat și prestația miniștrilor USR. PNL și USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România știe acest lucru", a scris Marcel Ciolacu pe pagina lui de Facebook.

El le transmite celor din USR să adune voturi pentru învestire de la "partenerii alianței pierzătorilor" și adaugă că este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România.