Prezent la o emisiune la DigiFM, premierul Marcel Ciolacu a fost pus miercuri dimineață să spună câteva calități despre el în limba engleză care îl califică și îl descriu, dar și de ce să-l voteze românii.

"În primul rând, cred că pot să le spun și în română. N-am nicio problemă. Am o reținere, și este normală, pentru că nu stăpânesc foarte bine (limba engleză - n.r.) și nu cred că ăsta este exercițiul pe care vi-l doriți. Am discuții tête-à-tête, nu am o problemă de conversații, îi și anunț (pe cei care care vorbesc - n.r.) că nu știu foarte bine. Cred că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a zis <Stai liniștit, că vorbesc mai încet>. Am reușit în jumătate de oră să ne înțelegem foarte bine", a fost răspunsul dat de Ciolacu.

Întrebat dacă discuția de 30 de minute a fost cu traducător, a spus că nu.

"Nu, am avut negocierile în ceea ce privește comisarul european și eu zic că au ieșit acele negocieri", a completat acesta.

Apoi, a mai spus că "nu mă simt confortabil, nu o fac"