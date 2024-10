Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a fost întrebat miercuri, într-o dezbatere electorală organizată de Antena 3 CNN, dacă vrea să își spună numele de familie pe litere, în limba engleză.

Întrebarea i-a fost adresată în limba engleză, iar Ciolacu a răspuns în limba română: "Ciolacu se spune și în engleză și în română. În primul rând, vă fac o promisiune că pe data de 8 ianuarie o să vin la o emisiune la dvs., dacă mă invitați, și o să vorbim numai în limba engleză. Așa, cu engleza mea nu tocmai perfectă am reușit să bag România în Schengen aerian și maritim, am reușit să negociez cu Aliyev 1 miliard de metri cubi de gaz pentru R. Moldova, cu președintele Erdogan să circulăm doar cu buletinul, cu doamna Meloni chiar dânsa mi-a zis că vorbesc acceptabil engleză, cred că a vrut să fie elegantă cu mine, cu Pedro Sanchez să discut dubla cetățenie a românilor, cu Scholz să discutăm prima oară un plan de acțiune similar cu un parteneriat strategic, peste tot, unde am fost să nu mai existe limba moldovenească, doar română".

El a mai adăugat că, deși nu prea știe engleză, "am reușit toate aceste lucruri, un singur lucru aș vrea să întreb – câte a realizat dl. Iohannis? O să închid și Schengenul terestru și cu vizele pentru SUA și nu în ultimul rând, pentru prima oară avem la Comisie un vicepeședinte".