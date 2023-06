Premierul Marcel Ciolacu s-a dus marți dimineață la Ministerul Transporturilor cu metroul, pentru o întâlnire de lucru cu ministrul Sorin Grindeanu și susține că gestul nu este unul de PR.

”Nu e prima oară când merg cu metroul. E adevărat, acum a devenit mai interesant, presupun că din cauză sau datorită funcției, cum vreți să alegeți. Am încercat să plătesc și cu telefonul, am văzut mesaj de la bancă, nu știu de ce nu a funcționat, dar aveam cumpărate și două călătorii. Înseamnă că cel puțin încă o călătorie o mai am. O să folosesc metroul”, a spus Ciolacu.

El a mai adăugat că speră să plece cu "domnul Grindeanu cu trenul la mare".

Ciolacu spune că este o abordare normală și nu este una de imagine, ci chiar "un act de normalitate".