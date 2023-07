Liderii Coaliției PSD-PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au prezentat luni, după săptămâni de discuții, măsurile pe care Guvernul le va lua pentru a aduce bani la bugetul "șubrezit" al țării.

Premierul și șeful PSD a anunțat primul pe Facebook faptul că au identificat "zeci de măsuri care, dincolo de eliminarea celor 200.000 de posturi bugetare neocupate, vor duce la tăierea unor sporuri nejustificate, la comasări și desființări de instituții".

"Reducem numărul de funcții de conducere în sistemul public și plafonăm îndemnizațiile de conducere la societățile de stat. În plus, introducem un sistem mai clar de monitorizare a indicatorilor de performanță pentru autoritățile de stat în scopul favorizării proiectelor și investițiilor care chiar fac diferența. Vom forța procesul de descentralizare a unor decizii, mai ales pentru a construi un cadrul legal pentru consorții sau parteneriate de achiziții centralizate. Doar așa vor exista economii importante și constante, pe termen lung, la bugetul de stat", a scris acesta.

El a vorbit despre faptul că principiul care stă la baza acestui plan este că, în efortul de diminuare a deficitului bugetar, greul trebuie să-l ducă mai întâi statul, nu cetățeanul și mediul privat.

Tot Ciolacu a anunțat că resursele naturale, aflate în proprietatea statului, nu vor mai fi concesionate la prețuri ridicole: de aceea, primul pas este actualizarea tuturor redevențelor cu rata infației.

"Impactul măsurilor de reducere a cheltuielilor statului va fi de circa 5.8- 6 miliarde de lei până la finalul anului. Suma va fi aproximativ egală cu ceea ce ne propunem să aducem ca venituri suplimentare la buget prin eliminarea unor excepții fiscale. Fiindcă așa credem că este corect: să existe un efort comun, distribuit echilibrat în societate, pentru un stat mai suplu și mai eficient, în care să existe mai multă echitate și transparență", a conchis acesta.

După circa 30 de minute, șeful PNL, Nicolae Ciucă, a postat și el pe Facebook un mesaj în care susține că "am convenit, astăzi, în Coaliție, o consolidare echilibrată a bugetului de stat, raportată la cheltuieli și venituri". El vorbește despre "o dezvoltare robustă a României în următorii ani, dar și să ne încadrăm, anul acesta, într-o cotă de deficit bugetar agreată cu organismele internaționale".

Măsurile anunțate de Nicolae Ciucă sunt:

- reducerea cu minim 20% a numărului de secretari de stat și reducerea la jumătate a numărului de membri ai cabinetelor autorităților locale (președinți și vicepreședinți de consilii județene, primari, viceprimari) și ai reprezentanților autorității centrale în teritoriu (prefecți și subprefecți);

- reducerea numărului de funcții de conducere de la 12 la 8 procente din totalul angajaților, desființarea funcției publice de șef de birou și creșterea numărului de persoane din subordinea celor ce dețin funcții de conducere;

- comasarea între instituții subordonate Parlamentului, Guvernului sau ministerelor. Descentralizarea unor servicii, precum și prioritizarea programelor naționale de investiții;

- în companiile de stat va fi redus cu 50% numărul consilierilor persoanelor din conducere. Numărul membrilor consiliilor de administrație va fi redus la cel mult 7 persoane, iar al celor din Comitetele de specialitate va fi redus la 5;

- indemnizațiile cuvenite acestora vor fi reduse la echivalentul a trei salarii medii brute pe ramura de activitate, dar nu mai mult decât indemnizația lunară a unui secretar de stat. În plus, vor fi limitate salariile de bază ale personalului cu funcții de conducere în companiile de stat;

- va fi creat cadrul legal pentru consorții/parteneriate de achiziții centralizate, la nivelul ministerelor cu OPC, precum și între UAT-uri județene și instituțiile publice subordonate din responsabilitatea altor UAT-uri.

- acordarea voucherelor de vacanță doar pentru funcționarii publici care au salarii lunare mai mici de 10.000 de lei brut;

- pentru instituțiile publice autonome aflate în coordonarea Parlamentului se va institui o taxă specifică de 80% asupra rezultatului net, dar nu mai puțin de 50% din valoarea taxelor/tarifelor specifice. Salariile conducătorilor acestor instituții vor fi limitate la cel mult de șase ori indemnizația brută a unui ministru, iar a celorlalți angajați la maximum 80% din salariul conducătorului instituției;

- comasarea a minimum 20% din institutele de cercetare/dezvoltare existente, astfel încât să se reducă cheltuielile de personal cu 15% și desființarea celor care nu mai sunt relevante în actualul context socio-economic.

"Cred cu tărie, în continuare, că trebuie să fim foarte atenți la utilizarea eficientă a investițiilor majore care au intrat și vor intra în România și la atragerea fondurilor din PNRR. De asemenea, este necesar ca, împreună cu specialiștii noștri, să creăm un grup de lucru permanent, care să gândească o proiecție multianuală, care să dea un ”boost” economiei României.

Am încredere că Guvernul Ciolacu va adopta și implementa cu eficiență aceste măsuri, atât de necesare în contextul unui război la graniță, al previziunilor nu tocmai optimiste privind economia globală și al nevoii României de dezvoltare susținută", a încheiat Ciucă.

Liderul USR, Cătălin Drulă, susține că "PSD-PNL au dat drumul la mașina de fum în speranța că nu suntem atenți la portofele".

"Marcel Ciolacu tot <taie> de câteva luni la cheltuieli, de le-a luat naiba. De fapt, au ajuns mai mari ca niciodată. Ca să vedem dimensiunea dezastrului: 280 de miliarde de lei pe primele 6 luni ale anului. Anul trecut erau 240 mld și acum doi ani doar 210 mld, pe aceeași perioadă a anului. Tăierile sunt doar pe hârtie. Creșterile de taxe sunt însă în realitate. Realitatea oamenilor care muncesc, a salariaților, a antreprenorilor. În loc să arunce praf în ochi, dl. premier Ciolacu să își aducă aminte că are obligația legală ca astăzi, cel târziu, să publice raportul semestrial cu privire la situația economică și bugetară", a scris acesta într-un mesaj pe Facebook.



El reamintește despre Legea responsabilității fiscal-bugetare și îl întreabă pe Marcel Ciolacu dacă aceasta îi spune ceva.



"Art. 42 Până la sfârșitul lunii iulie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor Publice va publica pe site-ul propriu un raport semestrial cu privire la situația economică și bugetară



Ia uitați ce mai zice la art. 25: "În cazul în care raportul semestrial privind situația economică și bugetară constată o deteriorare a soldului previzionat al bugetului general consolidat față de ținta avută în vedere la aprobarea bugetului anual cu mai mult de 0,5% din produsul intern brut luat în considerare la elaborarea bugetului anual și această deteriorare nu se datorează înrăutățirii semnificative a prognozei macroeconomice, Guvernul are obligația de a pune în aplicare măsuri adecvate pentru îndeplinirea țintei privitoare la soldul bugetului general consolidat.”



Și mai sunt niște articole pe care le-ați putea aprofunda despre datoria publică sărită de 50% PIB. Am verificat pe site-ul Finanțelor, mai devreme, e ultima zi din iulie, dar nu era nimic la secțiunea Rapoarte semestriale. Dar ce mai înseamnă pentru voi PSD și PNL o lege încălcată și să vă comportați în continuare IRESPONSABIL fiscal-bugetar?", a mai scris acesta.