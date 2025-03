Premierul Marcel Ciolacu a vorbit vineri despre cum unele "formațiuni sau indivizi" nu reprezintă nimic la nivelul Parlamentului, iar singura Coaliție care poate face treabă este cea formată din PSD, PNL, UDMR și minorități.

"Trebuie să o spunem iarăși foarte clar. Dacă această Coaliție, care este majoritară în Parlament, nu are capacitatea și continuă să stea într-o defensivă a unor formațiuni sau indivizi care nu reprezintă nimic la nivelul Parlamentului și continuăm să stăm într-o așteptare, facem o greșeală gravă. Singura Coaliție și majoritate care poate asigura și implementa tot ceea ce este nevoie în România este în această cameră. Aritmetica este foarte clară, e o știință fixă, nu e ceva aleatoriu și să încercăm să facem alte exerciții", a spus Ciolacu la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, unde participă și președintele interimar Ilie Bolojan.



Ciolacu a mai spus că el nu va accepta niciodată o alianță cu AUR.

"Știu că ne-am măcelărit PSD cu PNL timp de 3 luni de zile, după ce 3 ani am stat spate în spate și am depășit cea mai complicată perioadă a României. A fost o tâmpenie ce am făcut, dar am găsit cu domnul Bolojan și cu dvs. resursele de a depăși și de a vedea nu interesul nostru de partid, personal, ci situația complicată prin care trecea România", a mai adăugat acesta.