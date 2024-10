Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seară, la România TV, că are "mai multe informații", dar nu poate oferi detalii, însă vom intra și cu granițele terestre în Schengen.

Anul acesta România va intra în Schengen terestru. ”Am rezolvat Schengen-ul, după un eșec a fostului prim-ministru, maritim și terestru, și până la sfârșitul anului o să închidem și terestru”, a declarat, joi seară, premierul Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a precizat că are ”mai multe informații”, care îi permit să facă aceste afirmații, dar a declarat că nu vrea să intre ”mai mult în detalii”.

”Atât eu, cât și ministrul de Interne, cât și ministra de Externe, am avut un dialog cu bun cu partenerii noștri în cadrul Uniunii Europene, austrieci”, a adăugat Ciolacu.

Înaintea Consiliului JAI de joia trecută de la Luxemburg, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a reafirmat că România e pregătită să adere la Schengen și cu granițele terestre.

"România este pe deplin pregătită să intre în Spațiul Schengen cu frontierele terestre. Am aplicat și am îndeplinit toate criteriile pentru a intra și cu granițele terestre. Implementăm perfect decizia Schengen aerian adoptată de Consiliu anul trecut în decembrie. Am redus semnificativ migrația ilegală prin eforturile Poliției de Frontieră și cooperare polițienească. Vom continua să aplicăm toate procedurile Schengen și suntem pregătiți să implementăm toate instrumentele Schengen", a declarat Predoiu.

"Deși astăzi nu este ziua adoptării unei decizii, este ziua în care se pregătește o astfel de decizie. Vom discuta cu colegii noștri în perspectiva unei astfel de decizii. Vom continua să cooperăm cu statele membre și cu Comisia pentru a asigura în mod riguros securitatea frontierelor țării noastre și, implicit, ale UE", a mai spus ministrul.

În schimb, omologul său austriac, Gerhard Karner, susține că România și Bulgaria nu sunt pregătite: "Suntem pe drumul cel bun, dar nu la capătul drumului".