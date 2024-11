Premierul Marcel Ciolacu a făcut vineri seară noi declarații despre acuzațiile dovedite cu documente de G4Media, potrivit cărora a beneficiat de zboruri cu avioane private, plătite de compania Nordis.

"Nordis are o problemă acum, nu avea nicio problemă acum 3 ani. Eu mi-am plătit toate călătoriile. Am facturi, am chitanțe, am OP-uri (ordine de plată - n.r.)", a spus Ciolacu pentru Observatornews.

Răspunzând la o întrebare pe care i-a transmis-o Mircea Geoană în emisiunea electorală organizată de Antena 1, Ciolacu a mai precizat că el nu a fost în călătorii din bani furați, așa cum a făcut fostul număr doi din NATO cu fostul lui cumnat, condamnat și dat dispărut.

"Eu n-am mers din bani furați, i-am plătit din cont, pe card", a răspuns acesta.

Când moderatoarea i-a reamintit că a tot precizat că va veni cu documente justificative în acest sens și va trebui să le prezinte la un moment dat, Marcel Ciolacu a răspuns: "Categoric! Dacă le prezentam azi-dimineață, în loc să vorbim de Schengen era dacă chitanța e falsă, dacă e adevărată, factura de ce e cu stânga, de ce e scrisul mare, uite, de obicei e scrisul mic. Suntem în campanie, înțeleg aceste lucruri și le duc".

G4Media.ro a prezentat vineri datele din al doilea document de zbor (gendec) din care rezultă fără echivoc că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu protejata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un jet privat.