Premierul Ciolacu a venit luni cu o reacție după ce așa-zisul trimis al său în SUA, Dragoș Sprînceană, a spus că Washingtonul ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța”. Ciolacu spunea joi că are doi trimiși speciali.

"Părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român. Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate", a scris Ciolacu pe pagina lui de Facebook.

Prin urmare, premierul susține că nu există niciun ”emisar al lui Ciolacu”, ci "există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa".

"Avem milioane de români în Diaspora și fiecare dintre ei, prin ceea ce face zi și zi, poate fi un foarte bun ”emisar” al țării noastre. La fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a crește vizibilitatea propriului stat, la fel voi proceda și eu cu oricine este dispus să sprijine activ România. Între a face ceva pentru țara mea și a mă jeli continuu pe rețelele sociale ca unii și alții, aleg să acționez. Cei care ne-au ținut ani de zile pe la ușa Schengen sunt cei care ne dau astăzi lecții despre ce trebuie sau nu trebuie făcut", a continuat acesta.

Ce spunea Ciolacu săptămâna trecută despre trimiterea a doi emisari speciali

Joia trecută, Ciolacu susținea că doi trimiși speciali ai prim-ministrului, respectiv ai Guvernului, se află în Statele Unite ale Americii, unde urmează să poarte discuții cu reprezentanți ai Administrației Trump.

Premierul Marcel Ciolacu a spus înainte de ședința de guvern că unul dintre cei doi emisari a plecat din țară și, de miercuri, se află în SUA, iar cel de-al doilea este un român stabilit în America.

"Așa lucrează ei. Eu, prim-ministru, am o persoană pe care am trimis-o în SUA. Are întâlniri la Mar-a-Lago. Schimbăm sistemul de abordare, încercăm cu toții să ieșim din bula care a funcționat până acum. Administrația Trump funcționează altfel", a explicat el.

Ciolacu a mai susținut că l-a informat pe Ilie Bolojan.





”Și mi s-a părut corect, prin prietenii pe care îi am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican de a spune despre România, de a face discuții despre România. Nu pe banii României. Noi nu avem încă legea lobby-ului, dar mă bucur că în PNRR e trecut că trebuie să avem și noi o lege a lobby-ului, nu pe cheltuieli guvernamentale și da, cu domnul Dragoș Sprânceană am avut această discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineața ca să ne potrivim cu orele, și l-am rugat: dom'le, înțeleg că veți participa în perioada următoare...”, a explicat vineri, la Timișoara, Ciolacu.



El a susținut că mulți cetățeni români participă la întâlniri la Mar-a-Lago.

Ciolacu a mai afirmat că i-a transmis lui Dragoș Sprânceană să spună adevărul despre România.



”În momentul în care statul își asumă, la fel ca Statele Unite, un trimis special, un reprezentant al statului, dacă reprezintă președintele României, se face prin decret, dacă reprezintă Guvernul, va trece prin HG, prin guvern și atunci va avea și un mandat foarte clar. Mandatul, și din discuția mea și cu domnul Dragoș Sprânceană, a fost de a spune adevărul despre România”, a explicat Ciolacu, citat de News.ro.



Cine reprezintă România

"Așa-zisul emisar special pentru SUA al Guvernului Marcel Ciolacu spune că administrația Trump ar trebui să ignore poziționările de suport ale țării noastre pentru Ucraina, relația cu Franța și chiar pe președintele României pentru că este "intermediar" ... Ultima oară când am verificat, România era reprezentată de președintele României, domnul Ilie Bolojan, și Administrația Prezidențială a României, aveam Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania și Ambasada României în Statele Unite ale Americii / Romanian Embassy to US", a comentat Centrul Român de Politici Europene (CRPE).





Romașcanu vorbește de diplomație tradițională și non-tradițională în relația cu SUA

Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, social-democratul Lucian Romașcanu, a declarat luni că nu va face comentarii despre vizita sa recentă în Statele Unite ale Americii, menționând doar că aceasta face parte "dintr-o acțiune mai mare de diplomație tradițională și non-tradițională", relatează Agerpres.

El a precizat, în cadrul unei conferințe de presă organizată cu ocazia semnării unor contracte, că detaliile vizitei în SUA vor fi prezentate de către premierul Marcel Ciolacu.

"Nu comentez absolut nimic despre această acțiune, tot ce s-a întâmplat acolo este o parte dintr-o acțiune mai mare de diplomație tradițională sau non-tradițională iar toate rezultatele vor fi comunicate de primul ministru. Importante sunt rezultatele, nu parcursul", a declarat Lucian Romașcanu.