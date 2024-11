Premierul Marcel Ciolacu admite că a mers la cursa de Formula 1 de la Nisa, cu fiul său, dar spune că a făcut-o din banii săi, într-o perioadă în care compania Nordis nu se afla în dificultăți financiare.

”Dumneavoastră, în viața dumneavoastră, ați vrut vreodată să faceți copilului o plăcere? Ați vrut vreodată, în viața dumneavoastră, să vă faceți și dumneavoastră un moft? Ați avut și dumneavoastră... dom-le, vreau și eu să văd... Ați avut, da? Există vreun om pe lumea asta care nu și-a făcut și el o plăcere sau n-a încercat să facă o plăcere copilului? Poate câteodată plăcerea pe care doreai să o faci copilului, într-un fel, era mai mult plăcerea ta, poate copilul... nu i-a plăcut ce plăcere ai vrut de el. Eu aveam, când aveam mult mai mult timp și Filip era mai mic, aveam, la o perioadă de timp, aveam weekend-ul băieților și mergeam doar noi doi băieții la pescuit, ne plimbam, la munte, stăteam de vorbă... Dom-le, am făcut o plăcere, dar eu n-am făcut acest lucru din bani publici, eu am făcut din banii mei. Eu nu am niciun moft și nu am niciun favor făcut de către vreo companie privată, fie ea și Nordis. Am factură, am OP-urile, am chitanțele, am absolut tot achitat. O să le arăt și le voi arăta și am încheiat acest subiect. Știți care-i valoarea? Cam jumătate de cât sticla aia de vin pe care a băut-o domnul Ciucă cu doi oameni de afaceri să-l convingă pe unul dintre ei să fie contracandidatul lui Nicușor Dan. Cam asta este diferența”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi seară, la România Tv, citat de News.ro.

Ciolacu a făcut trimitere la adversarii săi din această campanie, președintele în funcție Klaus Iohannis și candidatul PNL, Nicolae Ciucă.





”Problema e alta. Eu sunt omul negru care mi-am plătit din bani privați, într-un context când acum trei ani presupun că nu era în faliment Nordis-ul. Nu am adus eu Nordis-ul la faliment. Se discuta acum trei ani despre Nordis, despre așa ceva? Nu am fost în concendii împreună, eu am vrut să merg cu fiul meu la o cursă de Formula 1, singura cursă de Formula 1 la care am fost în viața mea, și eu și Filip. Ne-a și plouat toată, toată cursa. Eu dau explicații, Iohannis nu dă nicio explicație, care a fost pe banii publici. Domnul Ciucă nu dă nicio explicație, care pe banii publici a promovat o carte personală, vreo 2 milioane, 3 milioane de euro pe toate panourile din România. Ăia-s banii și ai mei, și ai dumneavoastră, și ai românilor, cheltuiți. Averea mea și tot este mereu controlată de către ANI. Eu nu am o problemă. Eu vorbesc de bani privați. Da, am avut un moft, am dreptul și eu viața să-l am. Nu a fost unul foarte scump, dar așa mi-am dorit eu. Dar eu nu văd nicio explicație de partea cealaltă”, a arătat Marcel Ciolacu, în intervenția făcută de la Budapesta.



Liderul PSD l-a atacat și pe Mircea Geoană.



”A băgat capul în poză și domnul Geoană, independentul, candidat de dreapta Mircea Geoană... păi cumnatul tău a furat 20 de milioane de euro, e condamnat la ani grei de pușcărie, fugit din țară, ca să nu execute pedeapsa, și tu vorbești să-mi dau eu demisia? Păi tu mai ai curaj? Ăla a furat banii de promovare ai companiilor românești. Ăia sunt banii, 20 de milioane de euro, ăia sunt dovediți de o instanță. Eu o să arăt factură, o să arăt chitanța, OP-ul și-am terminat discuția. Vă dați că am făcut solicitări și la bancă și peste tot, ca să închid odată subiectul. Despre ce vorbim? Asta-i campanie electorală? Toată Europa și toată lumea e îngrijorată de două lucruri esențiale: de securitate și de economie. Asta ar fi trebuit să fie discuția principală în această campanie electorală”, a adăugat Marcel Ciolacu.



El a adăugat că, în momentul în care PSD a susținut candidatura Laurei Vicol pe listele sale, compania Nordis, deținută de soțul parlamentarei, nu se afla în faliment.



Apoi, Ciolacu a vorbit și la Antena 3 CNN, unde a spus că "problema este că eu sunt acuzat de ce am făcut cu banii mei privați, iar domnul Iohannis a mers numai pe bani publici".

"Eu n-am mers niciodată de când sunt demnitar cu vreun avion privat. Eu sunt acuzat și atacat de domnul Ciucă că ce am făcut cu banii mei privați. Deci să dau explicații de ce eu cu fiul meu am vrut și noi să avem o aroganță, să mergem și noi o singură dată la o cursă de Formula 1", a explicat acesta.

Ciolacu a completat că Ciucă nu dă explicații nici că a avut "cea mai scumpă carte din istoria României".

"Nu știu, cred că Titanic a fost cel mai scump film, vreo 100 de milioane. Vreau și eu să câți bani din banii publici a folosit domnul Ciucă să-și promoveze propria carte și aș vrea Mircea Dinescu, pe care îl respect foarte mult și l-am și citit să-mi spuneți și mie Mircea Dinescu cât l-a costat pe el ultima carte și cât l-a costat promovarea ultimei cărți și să-l întrebe pe domnul Ciucă pe care îl susține cât l-a costat pe domnul Ciucă promovarea ultimei cărți nefiind scriitor din bani publici", a completat șeful PSD.

Liderul social-democraților a transmis că va face acest demers și se întreabă dacă "va face și domnul Ciucă demersul?".

"Să știm câți bani s-au cheltuit pe publicitatea cărții? Mai mult, eu vreau să știu dacă pe un card de la Ministerul Apărării Naționale este adevărat, conform celor declarate de unul dintre inculpați, că s-a plătit un costum de schi care a fost făcut cadou președintelui Iohannis din bani publici? Eu vreau să știu adevărul în ceea ce privește cheltuielile banului public. Eu n-am venit de la mănăstire în politică, trebuie să recunosc acest lucru și aș fi ipocrit să spună altceva, dar vreau să știu foarte clar cum se cheltuie banul public. Eu explic fiecare ban public pe care l-am cheltuit dintr-o funcție pe care am avut-o vremelnic în statul român", a mai adăugat premierul