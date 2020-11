Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, în cadrul unui interviu pentru HotNews.ro, că toate partidele și-au cumpărat teste rapide antigen pentru COVID-19, iar el se testează în fiecare zi.

"De ce ai interzis testarea rapidă? Eu îmi fac în fiecare zi. Înainte să vin la o televiziune sau să am o întâlnire, eu dimineața îmi fac o testare rapidă. Am dexteritate acuma, îmi fac, văd dacă sunt ok și plec. Costă 30 de lei. De ce îmi iei mie această posibilitate?", a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat de unde își cumpără testele rapide, acesta a spus că "de la spital, prin partid".

"Toate partidele și-au cumpărat și testăm și ziariștii înainte de conferințele de presă", a mai spus acesta.

De asemenea, chestionat dacă partidele au contracte cu spitalele pentru teste rapide COVID-19, șeful PSD a precizat că "pe partid au dreptul" să facă contracte cu spitalul și să cumpere testele, dar oamenii care nu au 400 de lei nu au acces la niciun fel de testare.

+++

Minsterul Sănătății a transmis miercuri că testele rapide antigen sunt folosite în România pentru triajul simptomaticilor în unitățile de primiri urgențe și în compartimentele de primiri urgențe, având în vedere necesitatea de a descongestiona cât mai rapid, dar și în siguranță, aceste zone. Această decizie a fost adoptată conform recomandărilor OMS și ECDC și susținută de Comisia de management clinic si epidemiologic al infectiei COVID a Ministerului Sănătății.

Pentru a crește accesul populației la diagnostic, Ministerul Sănătății încurajează extinderea utilizării acestui tip de testare, dar într-un cadru reglementat, în conformitate cu recomandările organismelor internaționale OMS și ECDC și în beneficiul superior al persoanelor testate și al populației generale.

n acest context, la cererea ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, experți din cadrul Ministerului Sănătății, ai ANMDM, INSP împreună cu reprezentanții Colegiului Farmaciștilor lucrează la adaptarea legislației naționale actuale, astfel încât comercializarea și utilizarea testelor rapide antigen să se realizeze în condiții adecvate.

"A avut loc o primă întâlnire a experților pentru identificarea soluțiilor de utilizare a testelor rapide în afara UPU/CPU, într-un cadru reglementat și adaptat. Testarea trebuie realizată în deplină siguranță pentru persoana testată și pentru ca să existe beneficiu pentru sănătatea publică, rezultatul trebuie raportat, monitorizat și cuantificat”, a declarat ministrul Tătaru.