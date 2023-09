Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că România va intenta o acțiune la Curtea Europeană de Justiție împotriva Austriei, în cazul în care țara insistă să-și mențină veto-ul împotriva aderării noastre la Spațiul Schengen.

Într-un interviu pentru publicația austriacă Der Standard, Ciolacu a mai spus că se estimează că prejudiciul cauzat României de veto-ul Austriei se ridică la cel puțin două procente din PIB adică la câteva miliarde de euro.

"Nu poți pretinde securitate la nivel european și în același timp să refuzi României un drept fundamental precum aderarea la Schengen", a declarat Ciolacu.

În principiu, Ciolacu este de acord cu afirmația că Austria plătește "sângele" Rusiei, așa cum a declarat recent șeful reprezentanței UE în Austria, Martin Selmayr, ceea ce a stârnit indignare.

STANDARD: Ce strategie aveți pentru a-l convinge pe cancelarul austriac să renunțe la veto-ul împotriva aderării la Schengen?

Ciolacu: Cancelarul federal Karl Nehammer ne-a informat cu doar câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European că nu va susține aderarea României. Acest lucru a cauzat frustrare în rândul autorităților și în rândul populației.

De asemenea, nu pot accepta explicația că veto-ul privind Schengen are legătură cu campania electorală din Austria. Spania, în calitate de țară care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, susține acum aderarea României la Spațiul Schengen și se asigură că acest subiect va reveni pe ordinea de zi - fie în octombrie, fie pe 4 sau 5 decembrie la Consiliul de Miniștri de Interne al UE. Toate celelalte state, cu excepția Austriei, susțin, de asemenea, aderarea României. Nu este adevărat nici ceea ce afirmă Nehammer, și anume că România este supusă unei migrații crescute. Am introdus controale comune la granița cu Serbia pentru a aborda această problemă. Cu toate acestea, dacă cancelarul Nehammer va folosi din nou, în mod nejustificat, dreptul de veto, în calitate de prim-ministru, voi contesta decizia Austriei la Curtea Europeană de Justiție pentru a solicita compensații pentru pierderile cauzate de neaderarea la Schengen.

STANDARD: Dacă Nehammer spune din nou nu, veți merge la Curtea Europeană de Justiție?

Ciolacu: Categoric, da!

STANDARD: Cât de costisitoare ar putea fi o acțiune în justiție de succes pentru Austria?

Ciolacu: Cât este de necesar! Conform calculelor noastre, prejudiciul se ridică la cel puțin două procente din produsul intern brut. Dar cel mai grav lucru este faptul că Austria a stabilit un precedent. De obicei, statele membre urmează recomandările instituțiilor UE. Croația a solicitat aderarea acum aproximativ patru sau cinci ani. România și Bulgaria ar fi putut bloca aderarea, dar nu am făcut-o.

Tomac: Guvernul poate merge mâine la CJUE



”Spun de aproape un an că singura cale scurtă pe care o avem la dispoziție pentru a intra în Schengen cât mai curând este un proces la CJUE. De aceea, am deschis o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene(CJUE) în data de 6 februarie împotriva Consiliului Uniunii Europene pentru a constata abuzul de drept al Austriei și încălcarea Tratatului Uniunii Europene și a Tratatului de Funcționare a UE privind accesul României în spațiul Schengen”, a scris eurodeputatul PMP/PPE Eugen Tomac.



El îi recomandă premierului Ciolacu să nu mai aștepte până la Consiliul JAI din decembrie, deoarece ”sigur nu se va schimba nimic până atunci”.



”Singura cale prin care Guvernul României se poate adresa CJUE este prin procesul pe care l-am deschis conform prevederilor TFUE articolul 263, care spune clar că legalitatea oricărui act al Consiliului UE poate fi contestată în termen de două luni. Acesta a fost motivul pentru care am deschis procesul în ultima zi când putea fi formulată această acțiune. Austria trebuie să plătească pentru acest abuz, deoarece România pierde anual peste zece miliarde de euro, iar românii sunt ținuți în afara frontierelor UE fără nicio justificare”, mai scrie Tomac.

Vlad Gheorghe: A descoperit Marcel Ciolacu apa caldă

”V-ați trezit să cereți bani de la austrieci? Vezi că are deja Nehammer o primă factură de 11 miliarde, i-am lăsat-o eu la Viena săptămâna trecută. Și nea Marcele, vezi că PSD era la guvernare când se ducea Bode să fie preș la Viena, să mintă că gata, e rezolvată treaba! Erați la guvernare și în decembrie 2022, da' acum e septembrie 2023 și ești premier - ce e cu viteza asta, ori ai luat ceva de la Klaus Iohannis?”, a comentat eurodeputatul USR/Renew pe Facebook.

Dacian Cioloș: Nu va aduce rezultate. Amână o decizie pe Schengen dar ne răcorește temporar printr-o abordare populistă



"Am văzut abordarea anunțată de premierul Ciolacu în chestiunea Schengen și o consider greșită, pentru că nu ne va aduce rezultatele așteptate de cetățeni, ci mai degrabă ne "răcorește" temporar și ineficient”, a reacționat fostul premier Dacian Cioloș, amintind că el a propus o rezolvare europeană cu veto în Consiliul European care ar putea pune presiune pe Austria din partea tuturor celorlalte state membre, dar ”premierul Ciolacu anunță o abordare bilaterală, populistă, prin care dăm în judecată austriecii”.



În loc să avem o atitudine fermă la nivel european cu rezultate rapide, amânăm o decizie și intrăm într-un proces juridic cu un stat membru și răscolim doar sentimente naționaliste și de răzbunare”, spune Cioloș, care susține că disputa bilaterală România-Austria nu e suficientă.

”România trebuie să determine Consiliul European ca instituție să asume eșecul deciziei și să ia atitudine față de un stat membru care îi blochează activitatea. Responsabilitatea în UE este a Consiliului. Statele membre nu-și fac dreptate singure dând pumni colegului ca în curtea școlii. De asta există Consiliu. Noi nu am aderat la un parteneriat bilateral cu Austria, am aderat la UE și instituția europeană trebuie să asume decizia, mai ales ca e cu "musca pe căciulă" pentru că a acceptat aderarea Croației și a respins aderarea României și Bulgariei cu aceleași condiții îndeplinite", mai spune Dacian Cioloș.