Liderul PSD, Marcel Ciolacu, solicită că orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată până la rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale.

"De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. Este clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de interesele românilor. De aceea, cred că, în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale. Până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată", a scris Marcel Ciolacu pe pagina lui de Facebook.

El a adăugat că PNL-PSD-UDMR au datoria "să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării".

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că, într-adevăr, prioritatea coaliției de guvernare ar trebui să fie rezolvarea problemelor românilor și anunță că este de acord cu punerea pe pauză a discuțiilor politice privind rotația premierilor.

"Sunt de acord cu această propunere! Guvernarea este pentru oameni, prioritățile societăți trebuie să fie și prioritățile coaliției de guvernare", a declarat Kelemen Hunor, pentru Antena 3 CNN.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL și membru în delegația de negociatori ai PNL cu PSD și UDMR, a declarat sâmbătă pentru G4Media despre anunțul lui Marcel Ciolacu de suspendare a negocierilor pentru guvern că Nicolae Ciucă poate rămâne premier ”fără probleme în următoarele luni”.

”PNL e pregătit în continuare să își asume conducerea guvernului, așa cum am rezolvat în ultimii trei ani și jumătate nenumărate crize, de la criza covid la criza provocată de creșterea prețurilor la energie, la criza generată de războiul din Ukraina. Vom cere premierului în funcție, un om echilibrat și care s-a dovedit un om al dialogului, să îi cheme de urgență pe miniștrii socialiști ai Muncii și Finanțelor, domnii Budăi și Câciu, să dea explicații cu privire la întârzierea reformei pensiilor speciale și a legii salarizării cu peste șase luni de zile. Ele trebuia finalizate pe data de 14 decembrie, potrivit jalonului din PNRR. Și de asemenea dl Câciu să ne răspundă exact de ce a refuzat și nu a găsit resurse bugetare pentru creșterea salariilor pentru una dintre cele mai importante categorii profesionale, fără de care viitorul României este incert: profesorii.

Sigur că suntem total de acord că prioritățile sunt guvernarea României, pentru că asta a fost prioritatea PNL în ultimii trei ani. De aceea consider că este mult mai importantă stabilitatea acestei țări, mai ales din cauza conflictului de la graniță, și atunci cred că Nicolae Ciucă poate rămâne fără probleme la Guvern în următoarele luni pentru a nu crea perturbări la nivelul guvernării și implementării reformelor. În plus, rămânerea lui Nicolae Ciucă ca premier va fi o garanție în ochii partenerilor europeni și nordatlantici cu privire la rămânerea României în toate angajamentele asumate alături de UE, SUA, Marea Britanie, Israel și NATO.

Asumarea guvernării într-un moment dificil pentru țară știu că este o chestiune care pe uniii probabil nu îi lasă să doarmă. Frica e o chestiune umană și ea există în orice ființă. Dar România trebuie guvernată, iar viitorul țării e mai important decât umorile, fricile sau jocurile politice meschine ale unor politicieni tranzitorii.

PNL a spus de la început că formula optimă a fost și rămâne respectarea protocolului semnat acum un an și jumătate tocmai pentru a dovedi în ochii românilor seriozitatea clasei politice. Sigur că sunt reforme care trebuie făcute și cred că ar trebui să ne uităm seriosDe asemenea, solicit creșterea de urgență a numărului de parlamentari în diaspora, acolo unde trăiesc 6 milioane de români, care nu pot fi reprezentați de doar 2 senatori și 4 deputați prin diminuarea numărului de parlamentari în județele unde populația a migrat masiv din considerente economice spre alte țări.

Faptul că în momentul acesta examenele de capacitate și bacalaureat, încheierea mediilor pentru 3,6 milioane de elevi sunt în pericol, iar revendicările profesorilor sunt absolut legitime ne obligă să rezolvăm de urgență și sunt absolut convins că premierul Ciucă le va și rezolva, cum au rezolvat atâtea altele și premierii Orban și Cîțu în timp ce alții stăteau pe margine și mâncau popcorn”.

Președintele USR, Cătălin Drulă, spune că, dacă Ciolacu vrea cu adevărat să rezolve pensiile speciale și salariile profesorilor, să voteze luni în Parlament legile depuse de USR.



Presupusa suspendare a negocierilor privind formarea noului Guvern anunțată de Marcel Ciolacu este o dovadă de ipocrizie câtă vreme Coaliția are instrumentele necesare pentru a rezolva problema pensiilor speciale și a salariilor profesorilor, acuză USR.

"Tot ce trebuie să facă Marcel Ciolacu e să ceară propriului partid să voteze amendamentele USR la Legile Educației pentru creșterea salariilor profesorilor, să accepte proiectele USR de desființare a pensiilor speciale pentru parlamentari și primari și să voteze amendamentele USR care elimină restul pensiilor speciale prin trecere la contributivitate”, spune Cătălin Drulă.

"USR are voturile împreună cu PSD să le treacă pe toate trei. Le putem facem luni, la prima oră, în fața oamenilor care ne-au votat și care ne cer aceste lucruri. Refuzul de a acționa direct, ferm și hotărâtor îl descalifică pe domnul Ciolacu pentru orice poziție în guvernul României”, mai precizează președintele USR.

La câteva ore după anunțul lui Ciolacu, Biorul de presă al PNL a transmis un mesaj al liderului PNL, Nicolae Ciucă. Acesta susține că liberalii au susținut încă de la început că principala preocupare a coaliției trebuie să fie soluționarea problemelor cetățenilor.



"De altfel, PNL a semnalat foarte clar că există riscul îndepărtării agendei politice de cea a cetățenilor, în contextul temei privind rotativa la guvernare. Acesta a fost și motivul pentru care PNL a cerut respectarea Protocolului și evitarea unor discuții pe funcții și persoane, pentru a nu ne îndepărta de la adevăratele probleme ale românilor.

Soluția pentru revendicările sindicatelor din educație este în legea salarizării unitare. În consecință, PNL reiterează că Ministerul Muncii are toată susținerea coaliției pentru a realiza legea salarizării unitare și reforma pensiilor speciale, într-un timp cât mai scurt. PNL dorește ca revendicările profesorilor să fie soluționate de urgență, ca și problema pensiilor speciale", a transmis acesta.

De asemenea, Ciucă adaugă și că "tranziția la guvernare trebuie să se producă rapid, fără sincope, pentru a menține stabilitatea și echilibrul guvernării. Doar cu seriozitate si responsabilitate putem depăși acest moment și asigura o guvernare funcțională pe mai departe".

În finalul mesajului, Nicolae Ciucă a transmis că duminică, la ora 12:00, a convocat o întâlnire cu sindicatele, la Guvern, pentru discuții.