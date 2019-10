Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a declarat miercuri că nu au existat discuții serioase pentru intrarea USR-PLUS la guvernare.

”Eu nu știu să-i fi propus cineva alianței USR-PLUS să intre la guvernare, pentru o discuție serioasă pe acest subiect. Au fost doar speculații în presă, unii care ne acuză că nu avem curajul s-o facem, dar nu ne invităm noi la guvernare. Colegii de la USR au avut o discuție pe acest subiect, pentru că ei sunt în Parlament, noi la PLUS nu suntem în Parlament, ca să putem să ne punem această problemă, nu știu cine are nevoie de noi, de cei de la PLUS acum, la guvernare, atâta timp cât noi nu avem voturi în Parlament”, a declarat Cioloș la RFI.

El a mai spus că formațiunea sa nu fuge de guvernare, dar nu vrea să facă vreun compromis în acest sens: ”Nu e deloc o reticență. Noi la PLUS chiar ne-am pregătit, am lansat în urmă cu câteva săptămâni acel program PLUS ACUM, în care tocmai pentru a arăta că suntem pregătiți să intrăm la guvernare, am spus care ar fi măsurile care din punctul nostru de vedere ar trebui și ar putea fi aplicate imediat ce am intra la guvernare. Deci nu e deloc o reticență, cel puțin din partea noastră, la PLUS, noi suntem gata de guvernare și nu fugim de asta, însă nu suntem dispuși să facem nici un fel de compromisuri, pentru a intra la guvernare (...). Noi suntem gata să intrăm la guvernare de mâine, însă pentru măsurile care noi credem că ar trebui aplicate e nevoie de o susținere parlamentară. Ăsta e motivul pentru care insistăm pentru alegeri anticipate”.