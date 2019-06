Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat luni că ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la preşedinţie "cu siguranţă", evocând rezultatul Alianţei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare.

Întrebat la România TV dacă el sau liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la alegerile prezidenţiale, Cioloş a răspuns: "Unul dintre noi o să candideze cu siguranţă. Vom face echipă oricum, în orice formă".

"Am avut peste 22% la ultimele alegeri. Suntem una dintre cele trei forţe politice principale ale ţării. Vedeţi vreun argument să nu avem un candidat, în condiţiile în care suntem una din principalele forţe politice din ţară? Am putea noi explica cumva cuiva că nu avem candidat când am avut rezultatul ăsta? Deci e firesc. Nu are nicio legătură cu alte candidaturi de la alte partide. Fiecare partid are dreptul să îşi prezinte candidatura. O să discutăm despre programele noastre politice în campanie", a precizat liderul PLUS.

Săptămâna trecută, într-un interviu acordat EurActiv.com, Dacian Cioloș a precizat că propunerea Alianței 2020 USR PLUS pentru prezidențiale va fi anunțată în curând.

”Eu sunt parte a unei echipe, noi, în alianţa cu USR, suntem o echipă acum şi vom alege soluţia cea mai bună pentru ca echipa aceasta să fie o echipă câştigătoare. O să gândim o propunere pentru care să se înscrie în acest proiect mai larg care să ne ducă la câştigarea majorităţii în Parlamentul României. Cred că în două-trei săptâmâni...vom fi în măsură să anunţăm care e propunerea pe care o vom face pentru participarea la alegerile prezidenţale, dar în mod clar vom vorbi de un proiect şi nu doar de o persoană pentru alegerile prezidențiale şi vom integra abordarea noastră pentru alegerile prezidențiale în acest obiectiv mai larg. Şi eu voi fi parte a acestei echipe”, a afirmat Cioloș.



Potrivit unor surse, reprezentanții USR l-au informat pe președintele Klaus Iohannis, la consultările privind urmările referendumului pe Justiție, că Alianța va avea un candidat la alegerile prezidențiale din toamnă.