Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat oficial luni că va candida la Primăria Capitalei, în alegerile de pe 7 decembrie.

"Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întrors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat acestă decizie. Dar, înainte, vă rog să-mi permiteți să mă adresez acelora care mi-au dat de două ori la rând încrederea lor, bucureștenilor din Sectorul 6", a anunțat edilul de la Sectorul 6 într-un mesaj pe Facebook.

El a mai spus că "acesta nu este un mesaj de despărțire", ci unul "de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe".

"Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar și Bucureștiul! Am avut un "dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate! Mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus și pe stradă și aici, pe Facebook, că nu mă votați tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de atașamet și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavostră. Și știu că mă și alintați... Dar vă asigur că nu plec, rămân și ce am zis că voi face, va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu vești bune zilele acestea", a mai scris Ciucu.

Primarul susține că "Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul".

"Dumneavostă, locuitorii Sectorului 6 veți fi principalii mei aliați în campania care va urma! Știu acest lucru! Pentru că dumneavostră vorbiți în cunoștință de cauza cu restul cunoștințelor, prietenilor și rudelor din București! De ce am luat decizia de a candida pentru a fi Primarul Bucureștiului Pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor! Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos! Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare! Vreau să nu mai văd fațade degradate, dezordine în firme și publicitate! Vreau ca orașul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri", a mai completat Ciprian Ciucu.

Acesta a explicat că nu mai vrea ca orașul "să continue să ne agreseze, să ne spargă timpanele, să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate, sau să ne intoxice cu eșapament sau praful șantierelor neprotejate".

"Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu altii, întodeauna mi-am scris programele singur. Ca să știu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat. Sloganul meu în acest campanie va fi <<BUCUREȘTIUL PUS LA PUNCT>>", a conchis el.

+++

Ilie Bolojan a vorbit duminică, la Digi24, despre alegerile din București, spunând că Ciprian Ciucu este un primar în care are încredere.

„Foarte probabil, candidatul pe care îl vom susține este Ciprian Ciucu, pentru că astăzi s-a derulat un prim proces de desemnare, biroul de la București l-a votat candidat. Mai sunt două etape și foarte posibil, la finalul acestei săptămâni, să avem închisă această procedură. Dar, în general, alegerile de primar, cu cât aspectele care țin de primărie sunt mai pronunțate, au o componentă care este legată de om, din experiența mea și caut să fiu un om cât se poate de corect. Nu partidul politic este problema. Întotdeauna omul este problema și de aia am evitat să pun etichete unor partide, să critic în masă. Oamenii sunt importanți, cei care candidează și eu cred că domnul Ciprian Ciucu, având în vedere ceea ce a făcut în calitate de primar la sectorul 6, având în vedere experiența dânsului din toți acești ani, este un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în București și este un om în care eu personal am încredere,” a subliniat Ilie Bolojan.