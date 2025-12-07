Candidatul PNL la Primăria Generală a Bucureștiului, Ciprian Ciucu, și-a revendicat duminică seară victoria, în urma rezultatelor exit-poll, într-un discurs emoționat.

„Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală, în special pentru cele de centru-dreapta”, a declarat acesta, subliniind că viitorul mandat va depinde de „multă muncă împreună la Primăria Municipiului București”.

Ciucu a insistat că proiectul său este unul pe termen lung, afirmând că „orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung” și că își dorește ca Bucureștiul să devină „proiectul vieții mele”. A descris campania drept una „grea”, dar construită pe un mesaj pozitiv, bazat pe realizările din Sectorul 6 și pe proiectele propuse pentru Capitală. „Cred că în acest lucru a constat cheia succesului”, a spus el.

Liberalul a adresat și un apel către membrii comisiilor din secțiile de votare, cerând „foarte, foarte multă atenție la numărarea voturilor”, din cauza riscului ca ștampilele să lase urme pe verso-ul buletinelor. În același timp, a mulțumit liderilor politici care l-au susținut, începând cu președintele PNL, Ilie Bolojan: „Mi-am promis că nu o să-l fac de râs și am dus o campanie etică”. Ciucu a salutat și sprijinul venit din partea REPER, al lui Dragoș Pîslaru, precum și al lui Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei.

Un mesaj aparte a fost adresat lui Vlad Gheorghe, care s-a retras în favoarea lui: „A făcut un gest greu, dar corect.”

Revendicându-și victoria cu aproximativ 30% din voturi, Ciucu a admis că rezultatul impune responsabilitate: „Acest vot nu-ți oferă suficientă legitimitate și va trebui să muncesc foarte mult. Voi demonstra și celor care nu m-au votat că merit să fiu primarul Bucureștiului”. El a promis că criticile din campanie vor fi contrazise „de conduita mea (viitoare – nota red.) ca primar general.”

Ciucu a recunoscut că dorința de a conduce Capitala este veche, dar și că experiența de sector l-a pregătit pentru acest moment: „Pentru mine, visul vieții mele deja se întâmplă”. În final, a transmis că este „nerăbdător” ca rezultatele exit-poll-ului să fie confirmate și că este pregătit să muncească pentru București „în următorii doi ani și jumătate, poate șase, șapte sau zece ani”.