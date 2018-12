Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a solicitat miercuri suplimentarea ordinii de zi a ședinței de plen cu revocarea din funcția de președinte al Camerei Deputaților a lui Liviu Dragnea și din cea de vicepreședinte a lui Florin Iordache.

UPDATE Florin Iordache a declarat că a fost o zi tristă astăzi în Parlament, iar din dorința de a suspenda una-două persoane, opoziția a încălcat regulamentul Camerei.

"A fost o zi tristă în Parlament. Din dorința de a suspenda una sau două persoane, s-a încălcat Regulamentul Camerei Deputaților. Eu înțeleg un joc democratic, dar toate acestea trebuie să respecte Constitutia, regulamentul și niște legi de organizare", a afirmat Iordache.

UPDATE Nu există cvorum, astfel că ședința plenului Camerei Deputaților a fost suspendată. Din necesarul de 165 de parlamentari prezenți pentru a putea vota, și-au înregistrat prezența doar 148.

UPDATE La ora 12.00, Florin Iordache a dechis ședința de vot final.

Imediat după, Raluca Turcan a spus că Iordache este "cel mai slugarnic", iar Dragnea a capturat nu doar Parlamentul, ci și statul. Ea a mai spus că Opoziția nu mai poate tolera "modul abuziv în care a fost capturată Camera Deputaților".

În replică, Iordache a spus că eliberează funcția pe care o deține când este cazul.

"În acest moment, Dragnea a fost demis și Iordache nu mai are dreptul să conducă ședința, iar democrația se întoarce", a spus Barna, după ce Daniel Suciu a tranmis opoziției că s-a făcut de râs.



UPDATE Președintele USR, Dan Barna, consideră că majoritate PSD ALDE tremură din temelii și refuză abuziv să supună la vot cererea de revocare a lui Dragnea și Iordache din funcții.

"Atunci când îi convine, PSD nu ezită nicio secundă să abuzeze de funcţii şi de majoritatea pe care, pare-se, a deţinut-o până acum în Parlament. Astăzi, PSD tremură din temelii în plenul Camerei Deputaţilor şi refuză, în mod abuziv, să supună la vot cererea înaintată de USR, PNL şi PMP privind revocarea lui Liviu Dragnea şi a lui Florin Iordache din funcţiile de preşedinte şi respectiv vice-preşedinte al Camerei Deputaţilor", a scris Barna pe contul lui de Facebook.





UPDATE Liderul de grup al PSD din Cameră, Daniel Suciu, acuză că Opoziția a dat o lovitură de imagine prin ceea ce a făcut în plen, așacum nu s-a mai văzut după Revoluție. Suciu mai afirmă că "o minoritate a luat ostatică sala de plen".

"O oră și jumătate am încercat să explicăm de la microfon că ceea ce doresc domniile lor nu este regulamentar și nu se poate supune la vot, în condițiile în care la Biroul permanent nu este o solicitare din partea grupului PSD de revocare a președintelui Camerei Deputaților, nici de revocare a vicepreședintelui. (...) Opoziția tot face scenarii și încearcă o lovitură de imagine. Au reușit o lovitură de imagine cum n-au reușit alții în 28 de ani de parlamentarism - să ia ostatică sala de plen o minoritatea care vor (vrea - n.r.) să iasă în fața dumneavostră (a jurnaliștilor - n.r.)", a declarat Daniel Suciu.

UPDATE La ora 11.37, deputații s-au adunat la tribuna deunde prezidează Florin Iordache ședința pentru a discuta.

UPDATE Opoziția a început să scandeze "Demisia" și "Rușine", iar Florin Iordache a declarat ședința închsă, argumentând că liderii de grupuri nu au venit cu nicio propunere după consultările de 20 de minute.

Atât deputații puterii, cât i cei ai opoziției stau în jurul microfonului pentru a lua cuvântul, dar acesta nu este funcțional.





UPDATE Victor Ponta a spus că acum se repetă scenariul din 2012, atunci când Roberta Anastase a fost schimbată de la conducerea Camerei printr-un proces la fel ca cel de astăzi.

"În 2012 și eu, și mulți alți colegi, inclusiv domnul Iordache și Nicolicea ne aflam tot în această sală, am propus revocarea domanei Roberta Anastase, și atunci s-au invocat lucruri de procedură. În final, majoritatea a decis și am înlocuit-o cu domnul Zgonea. Ce înțeleg eu din ce se întâmplă azi (...), că ne aflăm undeva prin februarie 2012. Noi am depus cererea de revocare a doamnei Roberta Anastase în februarie și am reușit în iulie (săo revocăm - n.r.). Se va întâmpla și schimbarea domnului Dragnea - e ceva inevitabil", a spus Ponta.

UPDATE Iordache a suspendat 20 de minute ședința pentru consultări.

UPDATE Turcan că, dacă Iordache nu supune la vot prelungirea programului de lucru cu o oră, sistarea dezbaterilor generale, schimbarea procedurii de vot și să conducă ședința de plen vicepreședintele PNL Marilen Pirtea, "există posibilitatea să intrrăm în grevă parlamentară dacă nu supuneți la vot propunerile".

De asemenea, deputații PSD-ALDE s-au mobilizat în număr destul de mare pentru a ajunge la ședința plenară de miercuri, un lucru rar întâlnit până acum.

Forțarea plecării celor doi de la șefia Camerei Deputaților vine în contextul în care PSD-ALDE a pierdur majoritatea, iar fără sprijinul UDMR sau al minorităților, legile important nu pot fi adoptate.

„Aţi condus şedinţa de plen de declaraţii politice în afara Regulamentului, întrucât Biroul permanent a desemnat-o pe doamna Mihălcescu să conducă sesiunea de declaraţii politice şi, dacă se schimbă preşedintele de şedinţă, plenul este suveran. Ar fi trebuit să supuneţi votului plenului preşedintele de şedinţă. Există la Biroul permanent o solicitare de revocare a domnului Florin Iordache din funcţia de vicepreşedinte al Camerei pe motive de încălcare a Constituţiei. Propunerea de revocare a preşedintelui Camerei Deputaţilor a fost respinsă în Bp, ceea ce este în afara Regulamentului pentru că Bp ar fi trebuit să o transmită plenului. Aşadar, astăzi vă solicităm ca pe ordinea de zi de plen să fie înscrise două solicitări de revocare: a preşedintelui Liviu Dragnea şi a vicepreşedintelui Florin Iordache”, a spus Raluca Turcan.

Liderul Pro România, Victor Ponta, și președintele PMP, Eugen Tomac, dar ;i parlamentarii USR au solicitat, de asemenea, supunerea la vot a plecării din funcție a lui Liviu Dragnea și Florin Iordache.

În replică, președintele de ședință, Florin Iordache, a spus că nu va supune la vot propunerea PNL pentru că încalcă regulamentul Camerei.

Opoziția a promis că un demers similar cu cel de miercuri va avea loc și săptămâna viitoare.