Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, anunțat oficial miercuri, Cătălin Cîrstoiu, spune că a avut o discuție cu nașul său, fostul președinte și primar general, Traian Băsescu.

Ironic, așa cum a fost pe tot parcursul conferinței de presă, Cîrstoiu a declarat că a avut o discuție lungă cu Traian Băsescu în care acesta, "ca într-o familie", i-a explicat de ce nu e bine să candideze și i-a dat "niște argumente strict personale, umane".

"Lucru pe care, cinstit, l-a făcut și tatăl meu. E, n-am am ascultat, așa sunt eu, nu am ascultat niciodată. Cred că mai importante sunt argumentele nu care țin de mine, ci cele care țin de ceea ce cred,iar dacă am făcut treaba asta, nu am făcut-o absolut deloc pentru un avantaj personal”, a spus Cîrstoiu.

El a înechit spunând presei să-l întrebe pe Traian Băsescu ce părere are și "dacă mă votează”.