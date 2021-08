Premierul Florin Cîțu a recunoscut miercuri faptul că în anul 2000 a fost prins băut la volan în Statele Unite ale Americii și a fost încarcerat timp de două zile.

Președintele PNL, Ludovic Orban, nu a deținut informații despre episodul referitor la condamnarea lui Florin Cîțu în SUA, susțin surse liberale, citate de Agerpres.

"Actualul premier nu i-a comunicat nimic despre acele evenimente, nici la momentul desemnării ca ministru al Finanțelor, nici la momentul desemnării și susținerii ca prim-ministru. Președintele PNL nu dorește ca acest episod să devină subiect în campania internă din PNL", au afirmat, pentru Agerpres, surse liberale apropiate președintelui Orban.

"Da, acum 20 de ani a fost vorba de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, una foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scurtin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum în competiția internă din PNL", a comentat Florin Cîțu.

Ulterior, acesta a mai adăugat că a trebuie să își vândă mașina la momentul respectiv pentru a putea plăti amenda.

Întrebat dacă președintele Klaus Iohannis și președintele PNL, Ludovic Orban, au fost informați despre incident înainte de a fi propus premier, Florin Cîțu a afirmat: "Este o contravenție. Am mai plătit amenzi și în România de circulație".

Reacția premierului vine după ce publicația Flux24.ro a publicat un material în care citează un document din martie 2000 și care indică faptul că actualul premier Florin Cîțu ar fi fost încarcerat două zile în SUA pentru condus sub influența alcoolului sau drogurilor (legislația americană nu face diferență între ele).

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, citat de publicația mai sus menționată, Cîțu ar fi fost reținut și a primit și o amendă de 1.000 de dolari americani. Decizia a fost a unui judecător american și Cîțu și-a recunoscut fapta.