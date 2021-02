Premierul Florin Cîțu le transmite oamenilor care au început să se "relaxeze" în ceea ce privește respectarea măsurilor anti-COVID că nu este momentul, iar "ceea ce am făcut până acum putem să pierdem foarte ușor"

"În fiecare zi vorbesc și cu domnul Arafat și cu echipele, se întâlnesc, avem mai multe scenarii. Deocamdată, ceea ce avem noi în acest moment implementat funcționează. Dar, în același timp, este important și am spus de fiecare dată, trebuie să purtăm mască, dezinfectant, distanțarea socială - toate aceste măsuri, să respectăm regulile. Am văzut că oamenii au început să se relaxeze puțin. Nu este momentul. Încă nu am ajuns la momentul să ne relaxăm. Ceea ce am făcut până acum putem să pierdem foarte ușor, dacă nu păstrăm în continuare aceste restricții. Asta este mesajul și pentru dacă vrem să păstrăm restaurantele, dacă vrem să păstrăm școlile deschise, trebuie să respectăm regulile", a spus Florin Cîțu, întrebat cu cât ar trebui să crească rata de infectare pentru ne așteptăm la noi restricții.

De asemenea, întrebat dacă modul în care evoluează tulpina britanică l-ar determina să mai introducă noi restricții, Florin Cîțu a răspuns: "Deocamdată, în România vedem că tulpina britanică încă este, oarecum, sub control. Nu vedem efectele devastatoare. M-am uitat la ce s-a întâmplat în Anglia, în momentul în care a apărut, la câteva săptămâni după, a fost o evoluție nu exponențială, dar dinamica a fost foarte rapidă. Nu vedem acest lucru încă în România".

Referitor la scenariile INSP, potrivit cărora România ar putea ajunge la finalul lunii martie la 9.000 de cazuri de infectare cu COVID-19 pe zi, premierul a explicat că ar fi bine să ne uităm și la ce înseamnă realitatea și la ce înseamnă scenariile.

"Ar fi bine să ne uităm și la ce înseamnă realitatea versus scenarii, pentru că aceste scenarii se fac de câteva luni de zile. Și realitatea a fost, de fiecare dată, mai bună decât scenariile. Eu merg pe măsurile pe care le avem, arată foarte clar că au dat rezultate. (...) Deci, până la urmă, vom merge pe ceea ce am făcut până acum și veți vedea că cele mai pesimiste estimări nu se vor materializa", a mai adăugat el.