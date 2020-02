Comisiile reunite de buget-finanțe din Camera Deputaților și Senat s-au reunit pentru audierea ministrului propus la Finanțe, Florin Cîțu.

18 voturi "pentru" și 18 voturi "împotrivă", astfel că Florin Cîțu a fost avizat din nou negativ de Parlament. UDMR, Pro România, PMP și PNL au votat "pentru".

Și la prima învestire a Guvernului Orban, voturile pentru Florin Cîțu au fost la egalitate.

Popescu i-a mai spus să nu îl acuze pe Cîțu că a vrut să exonereze băncile de datorii, pentru că și Guvernul PSD a vrut să facă asta prin OUG.

"Aveți memoria scurtă, domnule Teodorovici", i-a spus Popescu, iar Teodorovici i-a răspuns: "Nimic nu e scurt la mine".

Deputatul PNL Pavel Popescu i-a spus lui Teodorovici că prin sfaturile pe care i le dă lui Florin Cîțu este ca în "tragedia liliacului", care nu este nici pasăre, nici mamifer.

Eugen Teodorovici și-a început intervenția prin a spune că nu știe dacă să pună întrebările pentru Cîțu, în condițiile în care Ludovic Orban nu l-a însoțit la Comisie pe ministrul propus. Cîțu l-a întrebat dacă nu a luat în calcul să se apuce de stand-up comedy.

Ministrul propus a explicat că Spitalul Regional de la Iași va fi primul construit, iar întâlnirile cu BERD și BEI au rolul de a reduce povara fiscala.

Florin Cîțu a mai precizat că în anul 2020 și în 2020 nu se va modifica nimic la Codul fiscal, astfel că nu vor crește taxele și impozitele.

Deputatul USR Claudiu Năsui l-a întrebat de ce au fost făcute cheltuieli suplimentare nejustificate de 11,5 miliarde. Cîțu a replicat că nu sunt chelutieli suplimentare, ci sunt cheltuieli prevăzute în legislație.

Întrebat de mai multe ori de către fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, dacă pensiile vor crește de la 1 septembrie, Cîțu nu a spus nici da, nici nu, afirmând doar că sunt bani la buget.

Senatoarea USR Cosette Chichirău i-a spus că asumarea răspunderii pe buget a fost "foarte periculoasă". Ea acuză PSD că a "tocat PSD" când era la putere, dar nici liberalii nu au curajul să ia decizii serioase.

"Cânt veți face blatul pentru cetățeni? Pe ând un blat pentru Autostrada Moldova, pentru digitalizarea instituțiilor publice, pentru spitalele regionale. Votul pe care îl voi da este să stric acest blat politic?", a spus Chichirău.

Cîțu i-a răspuns că obiectivul PNL este alegeri anticipate și alegeri în două tururi.

Senatorul Daniel Zamfir i-a cerut ministrului să spună ce a făcut în trei luni.

"Suntem într-o procedură unică de la Revoluție, de neînvestitură a Cabinetului. Întrebările de ce vrea să facă domnul ministru sunt inutile. El a anunțat că vrea să fie neînvestit. Cred că e important să ne spună domnul ministru ce a făcut în cele trei luni cât a stat la MFP", a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir.

Întrebat de același senator ce face MFP cu băncile care sunt obligate de instanță să dea bani înapoi la stat, dar refuză, Florin Cîțu a evitat un răspuns concret.

Principalele declarații ale lui Cîțu:

O strategie pentru instituțiile financiar-bancar unde statul este acționar. Aceste instituții nu sunt cele mai profitabile, dar vrem să le facem profitabile și să aducă dividende la stat.

Vom continua reorganziarea ANAF pentru a aduce mai mulți bani la buget.

Am alocat la investiții 50 mld. de lei, dar puțin diferit de ce era până acum. 50% sunt din fonduri UE, 50% din buget. Când am preluat acest mandat erau de 2,6% din PIB, unde erau și în 2017, și în 2016. În perioada asta am adus cheltuielile cu investiții la peste 6% din PIB.

Bugetul pe 2020 depinde foarte mult de ce s-a întâmplat în 2019. În programul de guvernare am spus că ținta pentru 2020 este un deficit de 3%. Nu am putut face asta pentru că a trebuit să plătim facturi.

+++

În debutul audierilor, Florin Cîțu a cerut președintelui Comisiei să nu mai permită derapaje ca la ultimele audieri, iar dialogul să fie unul civilizat.

Cîțu a prezentat măsurile pe care le-a luat în cele trei luni de guvernare, printre care modificarea OUG 114, eliminarea supraaccizei la carburant și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time.