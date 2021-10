Premierul demis Florin Cîțu a susținut miercuri seara, într-o declarație de presă care a durat un minut, că în prima ședință de Guvern după ce se va rezolva criza politică, prețurile la energie vor fi plafonate.

"Am văzut evoluția prețurilor în ultima perioadă și am luat decizia ca PNL și Guvernul să susțină plafonarea prețurilor la energie în România. Va fi o decizie luată în prima ședință de guvern după ce se va rezolva criza. Deci vom susține plafonarea prețurilor la energie la prețurile pe care le vedem în această perioadă. De aceea, avertizez toate companiile care vor să profite de acest anunț în perioada următoare să nu se chinuie, pentru că vom folosi plafonarea la prețurile actuale", a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu, pe 31 august: Nu vom interveni pentru a plafona prețurile la energie

Premierul Florin Cîțu anunța la finalul lunii august că prețurile la energie nu vor fi plafonate și a subliniat că România are nevoie de independență energetică, potrivit Agerpres.

"Există o îngrijorare în spațiul public care se accentuează în ceea ce privește prețurile la energie, în special pentru că vine sezonul de iarnă - plata facturilor - și atunci trebuie să venim cu soluții. Bineînțeles că soluția asupra prețurilor nu poate să vină de la premier, trebuie să găsim soluția împreună. Vă spun din capul locului că nu vom interveni pentru a plafona prețurile, asta ca să fie foarte clar", a declarat premierul, la Guvern.

El a arătat că prețurile la energie au crescut peste tot în Uniunea Europeană.

"Eu sunt gata să-mi asum acest obiectiv, împreună cu dumneavoastră, că este clar că avem nevoie de o independență energetică a României. Asta am înțeles eu din ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. O creștere a consumului - a trebuit să creștem importul și suntem dependenți de prețul energiei în Uniunea Europeană. Am văzut că în Spania s-au triplat prețurile, dar noi avem resursele pentru a avea independența energetică a României și atunci trebuie să creștem capacitatea de producție, avem câteva programe la care lucrăm deja, dar este important pentru această guvernare și îmi asum acest obiectiv de a atinge independența energetică a României", a adăugat Cîțu.

Premierul a indicat că independența energetică a României este un obiectiv pe termen mediu și că acest lucru implică mai multe acte normative la care deja lucrează.

"Trebuie să rezolvăm o problemă pe termen scurt, acum, pentru iarnă și de aceea ne-am întâlnit iarăși astăzi, aici, pentru a definitiva soluțiile pe care deja le-am anunțat în spațiul public. În primul rând, este vorba de o soluție, aceea pe care am propus-o și trebuie să definim și să vedem detaliile de a compensa o parte din factura pentru consum în această iarnă. La această soluție trebuie să-i găsim forma finală cât mai repede", a spus Cîțu.El a arătat că trebuie explicat românilor de ce au crescut prețurile la energie.

"Un paradox - suntem în România, unde producția energetică este în majoritate făcută de companii de stat. Companii de stat, oameni numiți în funcții politic și totuși oamenii trebuie să înțeleagă că prețul la factură făcut de companiile de stat a crescut. Trebuie să explicăm oamenilor de ce au crescut prețurile. (...) Am spus la începutul anului despre reforma companiilor de stat, pentru că această reformă a avut ca obiectiv eliminarea ineficiențelor, eu când am vorbit de reforma companiilor de stat am fost foarte clar, ineficiențele nu vreau să fie transferate asupra consumatorului. Nu vreau să descoperim că o parte din creșterea facturii - și de aceea am chemat și ANPC astăzi aici - la consumatorul final se datorează din transferul unor ineficiențe ale companiilor de stat către consumatorul final. Dacă așa ceva se întâmplă și găsim așa ceva, vom lua cele mai dure măsuri. (...) Nu vreau ca nimeni dintre companii să profite de această situație, să-și umfle profiturile de o situație conjuncturală", a spus Cîțu.