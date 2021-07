Premierul Florin Cîțu i-a transmis sâmbătă lui Nicușor Dan că în 2024 va sprijini un primar liberal la Capitală.

"(...) Vreau să vă întreb din sală câți dintre dumneavoastră ați fost întrebați onest atunci când s-au făcut acele negocieri pentru primăriile din București. Asta înseamnă să lucrezi în echipă, întâi mergem să vorbim cu oamenii noștri și apoi luăm o decizie. Nu vom mai lua astfel deciziile. Împreună vom lua deciziile și de aceea îl susțin pe primarul Ciprian Ciucu", a afirmat Cîțu, la ședința Comitetului de coordonare al PNL București, în cadrul căruia va fi aleasă conducerea filialei, candidații fiind actualul președinte al filialei Violeta Alexandru și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, relatează Agerpres.

El a spus că va susține numai candidați liberali la primăriile de sector și la Primăria Capitalei și nu va face compromisuri.

"Am spus și vreau să repet că aceste alegeri sunt despre viitorul PNL - aici suntem în PNL, domnule primar general - despre viitorul PNL în politica din România, despre ce vom face noi în următoarea etapă după 25 septembrie. Eu am spus că vreau să fim cel mai mare partid politic din România. Și asta înseamnă că vom susține candidați liberali la toate primăriile de sector. Cu tot respectul, domnule primar general, în 2024 voi susțin un candidat liberal la Primăria Generală. Nu vom mai face compromisuri, compromisurile costă. Astăzi, când merg pe stradă în București, vine lumea și mă întreabă de ce nu este tăiată iarba în nu știu ce parc. PNL decontează, deși nu are administrațiile", a arătat premierul.

Florin Cîțu i-a transmis lui Nicușor Dan, care și-a exprimat susținerea pentru Violeta Alexandru, că nu l-a oprit nimic să se înscrie în PNL.

"Aceste alegeri sunt despre PNL și eu și Ciprian puteam să stăm în afară, să fim tehnocrați, dar am ales să intrăm în politică și în PNL pentru că suntem liberali. Nimic nu vă oprea, domnule primar general, să intrați în PNL după ce ați primit susținerea PNL. Membrii PNL sunt mândri că sunt membri ai PNL, suntem mândri că suntem membri ai PNL", a mai spus Cîțu.

În replică, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus că și el și-ar fi dorit din toată inima să susțin doar candidați ai PNL la București.

"Dacă aș fi făcut lucrul acesta, astăzi primar general ar fi fost Gabriela Firea de la PSD. Nu numai că am găsit soluția de a câștiga și de a învinge PSD, dar am găsit acea soluție în singurul moment în care era posibil să luăm acea soluție”, a spus Orban.