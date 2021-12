Președintele PNL, Florin Cîțu, a spus că se discută în coaliție despre reducerea TVA la 5% pentru gigacalorie pe o perioadă de două sau trei luni.

"Este o discuție, o propunere pentru două luni de zile, să fie redus temporar TVA-ul la gigacalorie la 5%. Am recomandat o discuție cu Comisia Europeană, dacă este ok, pentru că înseamnă reducere de venituri, iar orice reducere de venituri trebuie discutată cu Comisia Europeană, mai ales că TVA-ul reprezintă venituri și pentru Comisia Europeană. Deci, trebuie discutată, dacă măsura este ok și poate fi susținută de buget", a declarat Florin Cîțu.

Întrebat dacă reducerea TVA-ului se va simți în prețul facturilor, Cîțu a replicat că "inițiatorii nu au venit cu această explicație".

"Ministerul Finanțelor a propus acest lucru, repet, eu mă uit doar dacă nu destabilizează bugetul pentru că înseamnă reduceri de venituri, dar, dacă această reducere de venituri poate să fie compensată din altă parte și dacă se va vedea în preț, este o măsură bună", a continuat acesta.

El a adăugat că inițial s-a discutat despre o reducere timp de două luni, dar se poate discuta pentru trei luni.



Luni seară, la finalul ședinței coaliției de guvernare, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declaratcă se va reduce TVA-ul la gigacalorie pe perioada iernii.

"Ce este important este că vom veni cu o reducere a TVA-ului la gigacalorie pe perioada iernii - ianuarie, februarie, martie, astfel încât să fie cât mai suportabile facturile", a spus Ciolacu.