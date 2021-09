Guvernul nu va cădea în situația în care vor fi respinși noii miniștri, ca urmare a schimbării compoziției politice a Cabinetului, susține premierul Florin Cîțu.

"Trebuie să fim foarte atenți aici. Nu Guvernul merge, merg cu miniștrii în Parlament. Deci Guvernul cade doar dacă este o moțiune de cenzură. Dacă nu obține voturile un ministru, nu se întâmplă nimic cu Guvernul. Nu este un ministru acolo și este o situație. Bineînțeles. Mergem peste 45 de zile în Parlament cu noii miniștri", a declarat joi seara, la TVR 1, premierul Florin Cîțu.

Constituția prevede însă că e necesar votul Parlamentului, dacă prin remanierea unui ministru se schimbă compoziția politică a Guvernului.

Articolul 85:

(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, Președintele revocă și numește, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele României va putea exercita atribuția prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Decizia 1.559 din 18 noiembrie 2009 a CCR aduce clarificări privind componența politică a Guvernului:

”Compoziția politică privește partidele care intră în alcătuirea Guvernului, schimbarea compoziției politice intervenind în situația în care prin remanierea guvernamentală este cooptat sau, după caz, scos de la guvernare un partid politic sau mai multe”.



Am lăsat o poartă mare deschisă

Premierul afirmă că e ”complicat” să aibă o discuție cu USR PLUS care are o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, dar, dacă aceasta e retrasă, poate ”să vină să discutăm”.

Florin Cîțu susține că el a lăsat ”poartă mare deschisă”: ”Nu am numit niciun om nici în funcțiile de prefecți, nici pe secretari de stat, nici pe directori, niciun om nu a fost numit în locul colegilor de la USR".

"Am lăsat locurile... Au fost eliminați, bineînțeles, că nu mai sunt la guvernare, dar nu am numit pe nimeni în acele funcții, deci există, din punctul meu de vedere, am lăsat aceeași configurație, în guvern există, din punctul meu de vedere, o poartă deschisă, o ușă deschisă, dar, bineînțeles, este o condiție să retragi moțiunea de cenzură", a adăugat el.