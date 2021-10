Președintele PNL, Florin Cîțu, a afirmat că nu va face parte din guvernul condus de Nicolae Ciucă și încă se gândește dacă își va depune candidatura pentru funcția de președinte al Senatului.

Întrebat, duminică, la intrarea în sediul central al PNL, dacă dorește să facă parte dintr-un viitor guvern condus de Nicolae Ciucă, Cîțu a spus: „Nu. În acest cabinet în niciun caz. Avem atât de multă treabă la partid... Deja, astăzi e cam o lună de când am terminat Congresul PNL. E mult de muncă la partid, deci nu se pune în discuție”.

Referindu-se la o eventuală preluare a funcției de președinte al Senatului după ce va instala un Guvern PNL-UDMR, Cîțu a spus că încă analizează situația.

„E nevoie de vot. Aici vom vedea dacă va fi vot, dacă îmi voi depune candidatura, sunt alte discuții aici. Dar, deocamdată, (...) nu se discută așa ceva. Mă concentrez în fiecare zi pentru a avea majoritatea necesară să trecem acest guvern. Este foarte important. Veți vedea că și în programul de guvernare sunt măsuri pe care sunt sigur că le vor susține și cei de la USR, măsuri importante, pe care împreună le-am negociat în trecut. Deci, nu cred că e vreo problemă și acolo”.

El a mai spus că partidele care au votat moțiunea de cenzură ar trebui să susțină un guvern PNL-UDMR.

„Ceea ce vreau să spun eu este foarte important. S-a tot vorbit de responsabilitate în această perioadă. Ăsta e momentul! Acum avem șansa să arătăm că suntem responsabili - și cei de la PSD, și cei de la USR -, să trecem România prin iarnă. Eu am arătat că sunt responsabil și am făcut acel pas, am venit cu un alt premier, PNL a înțeles momentul. E momentul ca și alte partide care au votat moțiunea pe persoană fizică împotriva mea, să vină acum și să spună da, mergem și susținem un guvern al PNL și UDMR”, a spus premierul interimar.

Cîțu susține că e bine că premierul desemnat Nicolae Ciucă discută cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, chiar dacă acesta din urmă a refuzat să discute cu el.

În același timp, anunțul președintelui PSD, Marcel Ciolacu, privind un armistițiu pentru formarea unui guvern, este privit drept o veste bună de către liderul PNL: „Dacă e vorba de armistițiu, acum nu știu dacă până la 1 februarie sau până în martie, aprilie, mai, iunie, toamna viitoare, dar e nevoie de un moment în care toate partidele politice să spună 'ok, patru luni de zile nu se întâmplă nimic pentru că, uitați-vă, trebuie să trecem România prin această perioadă și e nevoie de un guvern cu puteri depline'. Faptul că se vorbește de un armistițiu e un pas înainte important”.

Întrebat dacă își menține declarația făcută acum câteva luni, potrivit căreia „PSD este dușmanul poporului român. Cine negociază cu PSD negociază împotriva poporului român”, Cîțu a precizat: „Nu este vorba de o negociere. Este vorba de o soluție într-un moment prin care trece România”.