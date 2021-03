Pentru modificarea legii salarizării este nevoie de voință politică, susține premierul Florin Cîțu, care recunoaște astfel că parlamentarii coaliției nu sunt dornici să umble la salariile bugetarilor.

„Am fost primul care a oprit creșterile salariale fără niciun fel de legătură cu performanța. De curaj am dat dovadă. Se lucrează la legea salarizării exact în direcția pe care am spus-o în spațiul public, mai e nevoie și de voință politică. Eu aș fi mers puțin mai departe în acest moment. N-a prea fost voință politică, dar o găsim. În ceea ce mă privește, am mers până acolo unde s-a putut prin ordonanțele de urgență”, a declarat Cîțu, la Focșani, scrie Agerpres.

Acesta a susținut că performanța trebuie să fie principalul criteriu de remunerare a angajaților din sistemul de stat.

„Nu e vorba de a tăia ceva sau de a elimina. E vorba de a lega un venit de performanță. Întotdeauna se spune că în sistemul public nu se poate să măsori performanța. Cum nu se poate să măsori performanța? Se vede cu ochiul liber unde este performanță în domeniul public și unde nu este. Dumneavoastră știți cel mai bine cum să măsurați această performanță. Doar trebuie să vi se dea uneltele respective. Prin această lege a salarizării încercăm ca acei oameni buni din sectorul public să fie remunerați, acei oameni care merită să primească mai mulți bani și nu cei care stau pe lângă ei și primesc salariu”, a spus Cîțu.

În planurile inițiale despre buget, guvernul a discutat despre eliminarea unor sporuri, ulterior premierul spunând că va fi modificată legea salarizării în acest an.

Dar ministrul muncii a declarat că modificarea legii nu va avea loc în 2021. Raluca Turcan a spus vineri, la Botoșani, că își dorește ca ministerul pe care îl conduce să prezinte un nou proiect de lege a salarizării în sistemul bugetar în termen de un an.

„Noi vom pregăti anul 2022 cu o amplă reformă în sistemul public de salarizare. Nu e un secret, cunoașteți cu toții, că lucrăm acum la modificarea Legii salarizării în sistemul public ca să o facem unitară, nu neunitară, așa cum este în momentul de față, și practic eu mi-aș dori ca undeva într-un an de zile noi să putem să punem pe masă o variantă sustenabilă și echitabilă de salarizare în sistemul public”, a spius Turcan.