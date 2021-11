Fostul premierul Florin Cîțu a declarat la TVR că regretă ”viteza” cu care a vrut să facă reforme. El a apărat compromisul cu PSD, invocând nevoia de stabilitate.

Florin Cîțu a spus că deficitul pentru luna noiembrie este de 5% și s-a arătat contrariat de estimarea de 7% de până la sfârșitul anului, a noului guvern, spunând că "să mai faci 2 puncte procentuale deficit în ultima lună este enorm". "Deci poți să ai un deficit, dacă nu te arunci cu cheltuieli iresponsabile în ultima lună, ca să duci deficitul de la 5 la 7%", a spus Cîțu.

”Am văzut rectificarea bugetară, menținem deficitul peste 7%, am văzut că se alocă niște sume în fondul de rezervă, se mai alocă niște sume ... nu am văzut în detaliu, doar ce a fost prezentat. Cred că sunt unele cheltuieli care nu trebuiesc făcute acum, dar e decizia noului guvern. Proiectul de rectificare nu a fost făcut de noi, noi am lăsat parametrii, dar acest proiect cu 7,13% a fost făcut de noul ministru de Finanțe. Știu că se vor da mai mulți bani la subvenția pentru Metrorex și CFR Călători, deși acolo am spus de la începutul anului că fără o reformă nu mai dau bani”, a adăugat el, joi seara, la TVR.

În privința insuccesului campaniei de vaccinare, actualul președinte al Senatului crede că autoritățile au fost ”victimele propriului succes”: ”Când am zis că se poate vaccina oricine cu buletinul, s-a redus vaccinarea”.

Despre compromisul alianței cu PSD: "S-a ajuns aici pentru că am încercat și alte variante. A fost complicat, nici eu nu sunt fericit unde suntem azi, este un compormis. Suntem astăzi aici pentru că era nevoie de un guvern stabil pentru România în această perioadă. Eu am înțeles acest lucru".

Întrebat ce regrete are, Cîțu a răspuns: "Poate viteza cu care am vrut eu să fac reforma a fost mult prea mare pentru cei din jurul meu. Aici trebuie ajustate lucrurile".