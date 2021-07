Prim-ministrul Florin Cîțu este de părere că Guvernul și-a făcut datoria în ceea ce privește desființarea Secției Speciale (SIIJ), iar următorii pași care trebuie făcuți sunt la Parlament.

"Eu am desființat SIIJ printr-un proiect aprobat în Guvern, iar acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție. Dacă există o soluție mai bună decât ceea ce am făcut noi în Guvern, aștept soluțiile. În ceea ce mă privește, am venit cu o soluție", a explicat premierul.

El a adăugat că UDMR și USR PLUS au puncte de vedere diferite pe acest subiect, dar se poate găsi un "element comun".

Motivul pentru care ședința Coaliției de luni a fost amânată este că nu s-a putut ajunge la o concluzie în privința desființării SIIJ. După ce experții se vor întâlni pentru a analiza problema, săptămâna viitoare discuțiile vor fi reluate, a mai precizat Florin Cîțu.