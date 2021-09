Florin Cîțu vreau o anchetă pentru a afla cum s-a pregătit Ministerul sănătății în perioada în care a fost condus de Ioana Mihăilă (USR PLUS) de noul val al epidemiei COVID-19. Ionuț Moșteanu i-a amintit că el e coordonatorul campaniei de vaccinare.

"O să se cer o anchetă/analiză pentru că vreau să știu cum a fost pregătit valul patru. Știam că vine valul patru. Eu am spus tot anul, după ce s-a terminat valul trei, că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secțiile ATI pentru COVID, am spus foarte clar că vreau să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde și să se răspundă foarte rapid. Aș vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătății acest val patru și să vedem dacă s-a ținut cont de ceea ce am spus eu și dacă nu s-a ținut cont de ceea ce s-a am spus eu, cine nu a ținut cont și va fi responsabil pentru asta", a declarat Florin Cîțu după semnarea contractului de finanțare a Spitalului Orășenesc Sinaia.

Premierul a adăugat că este anormal, iar "cineva trebuie să răspundă pentru asta, dacă valul IV nu a fost pregătit", deși s-a tot vorbit despre asta toată vara.

Pe 26 iulie, Florin Cîțu declara sigur pe sine că autoritățile sunt pregătite nu doar să treacă cu bine peste valul 4, ci și pentru a depăși pandemia.

"Suntem pregătiți nu numai de valul patru, suntem pregătiți să depășim pandemia. Sunt sigur că și Ministerul sănătății este pregătit, deci nu ar trebui să fie nicio problemă, avem dozele de vaccin", susținea premierul, întrebat la Constanța de jurnaliști dacă România e pregătită de valul 4.



