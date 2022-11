Premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri că România a fost în contact permanent cu autoritățile poloneze și cu NATO după ce două rachete au căzut pe teritoriul Poloniei și au ucis doi oameni.

"Vreau să reiterez că încă de aseară, împreună cu ministerele și instituțiile de linie, am fost în contact permanent, atât cu autoritățile poloneze, cât și cu partenerii noștri din Alianța Nord-Atlantică. Am desfășurat și am fost parte la întreg procesul de analiză și urmează ca, în această dimineață, la ora 11:00, ora României, să aibă loc întrunirea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori", a spus Ciucă.

În funcție de analiza și concluziile prezentate, Nicolae Ciucă a precizat că Guvernul va comunica "firul evenimentelor următoare".