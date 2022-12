Premierul Nicolae Ciucă a tras linie la finalul unui an de guvernare și susține că Executivul a reușit să mențină "stabilitatea și echilibrul la nivelul economiei și societății".

"Ținând cont că este ultima ședință înainte de sărbătoarea Crăciunului, doresc să mulțumesc cetățenilor României pentru modul în care am reușit împreună să trecem anul acest, un an încercat și cu provocări. (...) Astăzi putem să privim în urmă și să constatăm că am reușit să menținem stabilitatea și echilibrul la nivelul economiei și societății și avem perspective să putem să privim cu încredere pentru aceleași măsuri și obiective în în anul 2023 ", a declarat Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern de luni.

Ciucă a vorbit și despre faptul că bugetul de stat pe anul 2023 este aprobat și promulgat, astfel că "putem să privim foarte încrezători că, încă din prima zi lucrătoare a anului, putem să începem activitățile fără teama că nu avem resursele și fundamentul pe care să le derulăm".