După ce jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit că e victima unei acțiuni de discreditare și intimidare, inclusiv prin scurgerea de informații din interiorul poliției, premierul a transmis, prin purtătorul de cuvânt,că guvernul susține libertatea presei

Emilia Șercan a scris în ianuarie că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza sa de doctorat, iar, ulterior, a fost supusă unor acțiuni de discreditare și intimidare, potrivit unei dezvăluiri publicate luni de jurnalistă, pe pagina sa de Facebook și în publicația PressOne, unde a fost publicată și ancheta privind doctoratul prim-ministrului.

Pe parcursul zilei de luni, nici premierul și nici ministrul de interne nu au reacționat la acuzațiile Emiliei Șercan.

Abia marți guvernul a transmis o poziție oficială:

„Guvernul României susține total libertatea presei. România este o țară democratică, în care dreptul la informare și libertatea de expresie sunt sacre. Premierul Nicolae Ciucă solicită autorităților competente ca orice formă de intimidare a jurnaliștilor sa fie investigată, iar vinovații trași la răspundere”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Ce a scris luni Emilia Șercan:

„Am decis să denunț public acțiunile de discreditare și intimidare la care sunt supusă după 18 ianuarie 2022, data la care am dezvăluit că teza premierului României, Nicolae Ciucă, este plagiată. Am decis acest lucru pentru că jucătorul-cheie în această operațiune este chiar statul român: o probă pe care am furnizat-o Poliției Române pentru a identifica autorul unei infracțiuni de violare a vieții private a fost scursă din dosar în aceeași zi, iar ulterior a devenit baza unei ample operațiuni de kompromat. Am acordat timp organelor de cercetare penală - Parchet și Poliție - să ancheteze scurgerea de informații pe care am reclamat-o la data de 18 februarie 2022. Vreme de 45 de zile nu am fost nici măcar audiată în dosarul deschis ca urmare a plângerii prin care am reclamat scurgerea de informații, iar timp de 19 zile Parchetul și Poliția au refuzat să îmi comunice numărul de înregistrare a dosarului penal!”.

Ce a răspuns Poliția Română:

Poliția Română a transmis, luni, printr-un comunicat de presă, că la Poliția Capitalei au fost înregistrate 3 dosare penale, sub supravegherea Parchetului Judecătoriei Sectorului 4, privind infracțiunile de amenințare, de violare a vieții private și, cel de-al treilea, privind tot infracțiunea de violare a vieții private.

Cele două dosare penale vizând infracțiunea de violare a vieții private au fost reunite și ulterior a fost extinsă urmărirea penală, in rem, și pentru acces ilegal la un sistem informatic, motiv pentru care în 14 martie 2022 Parchetul Judecătoriei Sectorului 4 și-a declinat competența în favoarea Parchetului Tribunalului București, susține Poliția Română.

Instituția mai susține că procurorul Parchetului Tribunalului București face cercetări "în anchetă proprie", iar la acest moment la Poliția Română există în lucru doar dosarul penal referitor la amenințare, sub supravegherea procurorului Parchetului Judecătoriei Sectorului 4, "fiind efectuate activități specifice, în vederea identificării autorului".

"În prezent, se așteptă un răspuns într-un ordin european de anchetă, vital pentru continuarea activităților procedurale.

În ceea ce privește audiența persoanei în cauză, la conducerea Poliției Române, aceasta s-a concretizat într-o notă de audiență. De asemenea, tot în acest context, persoana în cauză a depus o nouă sesizare, la nivelul Direcției Control Intern din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Documentele astfel întocmite au fost înaintate unității de parchet competente, respectiv Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, conform prevederilor Codului de Procedură Penală și ale Ordinului Comun M.A.I.-P.I.C.C.J. nr. 56/12/C/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror.

Precizăm faptul că organele de cercetare penală din cadrul instituției noastre efectuează activitățile dispuse de procuror, iau toate măsurile necesare și formulează propuneri corespunzătoare, cu operativitate și responsabilitate", mai arată Poliția Română.