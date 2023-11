Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat vineri, în cadrul Regionalei OFL din Mehedinți, că va face ceea ce îi cere partidul în privința alegerilor prezidențiale de anul viitor.

"Nu am lansat în nume personal această idee, a fost o discuție în marja deciziei pe care am luat-o la Sinaia, ca PNL să abordeze anul electoral 2024 prin forțele proprii, cu motto-ul "Prin noi înșine” și atunci în cadrul discuțiilor a fost doar o întrebare: noi ne angajăm, dvs ce veți faceți? Am spus ca liderul al PNL fac ceea ce-mi cere partidul. Sunt liderul partidului și este normal să ducem, la îndeplinire, nu pot să mă îndrept către oricare dintre colegii mei sa le cer ceva, și eu să mă dau la o parte", a spus Ciucă.

El a fost întrebat dacă mai are în plan să candideze, după ce a lansat ideea în unele apariții publice.